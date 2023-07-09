鄧竟成：體院重視精英運動員雙軌發展　籲家長讓子女自己孭書包

香港體育學院新主席鄧竟成表示，自4月上任以來已馬不停蹄工作，包括會見體院職員、了解體院工作安排，以及與政府、港協暨奧委會等會面，形容各方目標一致，希望在自己的工作範疇提升香港體育發展，他又對於能夠為推動香港精英運動出一份力感榮幸。

學生孭書包也是負重運動

鄧竟成今日(9日)在一個電台節目稱，社會各界不論是否要成為運動員，運動本身已經可帶來快樂，又笑言過往調查發現香港有很多「肥仔學生」，建議家長應把書包交回孩子背上，「有時我見到啲學生嘅書包都唔係佢自己孭喎，其實呢啲都係運動，負重運動嘛，應該都要做下嘅」，不過他都希望日後有更多學生接受精英體育訓練。

針對在學的精英運動員，鄧竟成指體院共與約30間中學合作，為正接受精英運動員訓練的學生提供彈性上學安排，同時與大學合作延長運動員的畢業年期，以及安排表現出眾的運動員直接入大學，強調體院重視讓精英運動員雙軌發展，而非「讀唔到書去做運動員」。