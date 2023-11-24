鄧顯權專訪｜葵青DO盼重新連繫地區 青馬觀景台將活化 徵公眾雙向參與

青馬大橋是不少海外旅客訪港必經之路，在青衣島一角亦有一個介紹青嶼幹線的展覽館，兩者至今落成逾26年。在對開馬灣海峽景觀未來出現變化前，政府現正就活化觀景台收集市民意見。今次是地區小型工程計劃審批權撥歸政府後，當區首批旗艦項目之一，葵青民政事務專員鄧顯權接受本報專訪稱，希望可善用設施發展潛力把場地搞旺一些，同時重新與葵青區連繫起來，創造一個更好的地方「說好葵青故事」。記者：羅庸軒、攝影：李睿哲 坐落青衣島西北角落的青嶼幹線觀景台及訪客中心，坐擁青馬大橋和汀九橋的雙橋海景，與青馬大橋在1997年啟用初期，吸引大批市民到訪一覽新橋，惟熱潮過後人流不再，公共交通在緊接數年亦縮減至每小時一班專線小巴，疫情前2019年有約11萬人次到訪。為吸引更多遊客，葵青民政事務處推出「青嶼想想」計劃，就活化觀景台收集市民意見，包括擺街站、舉辦工作坊和邀請遞交建議書等。



回應加餐飲設施種「打卡樹」難處 計劃屬葵青區地區小型工程項目之一，相關撥款以往由區議會審批，至前年被政府收回權力，交由民政事務總署或各區民政處、康文署統籌。鄧顯權認為，往時工程由區議會通過可算具民意授權，但如今僅政府決定，縱使項目不如以往的「避雨亭」般分散在區內，但相對就缺乏民意。當區因應《青年發展藍圖》新成立的地區青年社區建設委員會其後「獻計」，建議舉辦雙向參與的公眾活動，在徵集活化意見同時亦清楚講解難處和限制等，他更指為小型工程諮詢公眾屬全港首創。

「青嶼想想」計劃在收集意見後，會展開全港投票，選出最受歡迎的建議後民政處將開始設計和工程。不過鄧坦言，觀景台有其硬件限制，如早年興建時只視作展覽地方不設污水渠，又指政府場地樹木不能輕言移走。他舉例說，曾有建議增設餐飲設施和種植特色樹木吸引訪客「打卡」，雖不會直接拒絕但也會講解實際難處，強調過程最重要是公眾參與，縱然最終採納時會按現實修改方案，但諮詢也是想先聽取意見。 現時由觀景台第三層外望，除兩條橋樑亦可見聯合船塢和馬灣海峽。鄧指，2033年將會有一條比青馬大橋高的青衣至大嶼山連接路高架橋，在其南面落成，加上聯合船塢地主正申請把現址改建成大型屋苑，料現有景色在10年內將會有很大改變。至於觀景台日後定位為何，他笑言建議書下月3日才截止收集，現階段不宜談太多，強調政府持開放態度。