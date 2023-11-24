熱門搜尋:
朗然 尹光 聖誕節2023 BTS 的士罷工 MIRROR 柳應廷 Black Friday優惠2023 床蝨 白日之下 流感 年少日記 曉柏峰 SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-24 04:30:37
日報

鄧顯權專訪｜葵青DO盼重新連繫地區 青馬觀景台將活化 徵公眾雙向參與

分享：
鄧顯權 青馬觀景台 青馬觀景台

青馬大橋是不少海外旅客訪港必經之路，在青衣島一角亦有一個介紹青嶼幹線的展覽館，兩者至今落成逾26年。在對開馬灣海峽景觀未來出現變化前，政府現正就活化觀景台收集市民意見。今次是地區小型工程計劃審批權撥歸政府後，當區首批旗艦項目之一，葵青民政事務專員鄧顯權接受本報專訪稱，希望可善用設施發展潛力把場地搞旺一些，同時重新與葵青區連繫起來，創造一個更好的地方「說好葵青故事」。記者：羅庸軒、攝影：李睿哲

坐落青衣島西北角落的青嶼幹線觀景台及訪客中心，坐擁青馬大橋和汀九橋的雙橋海景，與青馬大橋在1997年啟用初期，吸引大批市民到訪一覽新橋，惟熱潮過後人流不再，公共交通在緊接數年亦縮減至每小時一班專線小巴，疫情前2019年有約11萬人次到訪。為吸引更多遊客，葵青民政事務處推出「青嶼想想」計劃，就活化觀景台收集市民意見，包括擺街站、舉辦工作坊和邀請遞交建議書等。
 

青馬觀景台訪客中心 青馬觀景台 青馬觀景台 青馬觀景台

回應加餐飲設施種「打卡樹」難處

計劃屬葵青區地區小型工程項目之一，相關撥款以往由區議會審批，至前年被政府收回權力，交由民政事務總署或各區民政處、康文署統籌。鄧顯權認為，往時工程由區議會通過可算具民意授權，但如今僅政府決定，縱使項目不如以往的「避雨亭」般分散在區內，但相對就缺乏民意。當區因應《青年發展藍圖》新成立的地區青年社區建設委員會其後「獻計」，建議舉辦雙向參與的公眾活動，在徵集活化意見同時亦清楚講解難處和限制等，他更指為小型工程諮詢公眾屬全港首創。

Ad Block

「青嶼想想」計劃在收集意見後，會展開全港投票，選出最受歡迎的建議後民政處將開始設計和工程。不過鄧坦言，觀景台有其硬件限制，如早年興建時只視作展覽地方不設污水渠，又指政府場地樹木不能輕言移走。他舉例說，曾有建議增設餐飲設施和種植特色樹木吸引訪客「打卡」，雖不會直接拒絕但也會講解實際難處，強調過程最重要是公眾參與，縱然最終採納時會按現實修改方案，但諮詢也是想先聽取意見。

現時由觀景台第三層外望，除兩條橋樑亦可見聯合船塢和馬灣海峽。鄧指，2033年將會有一條比青馬大橋高的青衣至大嶼山連接路高架橋，在其南面落成，加上聯合船塢地主正申請把現址改建成大型屋苑，料現有景色在10年內將會有很大改變。至於觀景台日後定位為何，他笑言建議書下月3日才截止收集，現階段不宜談太多，強調政府持開放態度。

Ad Block

自小在北葵涌石蔭東邨長大的鄧顯權，希望活化後的觀景台可用盡設施「潛能」，盡量「搞得旺啲」，又說葵青區連接九龍與新界、機場與市區，具備基建樞紐角色和上百年歷史，期盼日後可同時加入地區特色、故事和歷史等，重新連繫葵青區以至各區訪客、說好葵青故事，「張愛玲喺佢本《小團圓》都提過嚟青衣旅行。」他又舉例指，以往曾有建議把近2萬平方米的設施改成寵物友善場地、在青馬大橋和日落景色前舉辦黃昏音樂會等。

不希望活化後僅三個月熱潮

民政處今年8月開始啟動「青嶼想想」，9月起接受公眾遞交建議書，至上周三(15日)已收到近70份，之後會安排部分較優秀建議的倡議人，與青年建設委員會、較年輕的建築學者交流。鄧期望，2026年前可完成整個活化，惟坦言不希望日後只有兩、三個月熱潮。他又說，觀景台目前有一間專賣鐵路模型的店舖進駐，雖然相對小眾但有一定特色，希望活化後的觀景台往後也能夠「搞得起」。

Ad Block
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受