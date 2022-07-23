鄧飛倡引入東南亞或內地學生就讀本地學校 並為他們支付學費　

移民潮衝擊學界，加上香港生育率低、新冠疫情阻礙來港計劃等因素，令到香港學童人口持續下降。立法會議員、教聯會副主席鄧飛今日（23日）接受電台訪問時表示，凍結班級的做法，只能為收生問題「短期止咳」，並建議引入東南亞或內地學生，並為他們支付學費就讀本港學校。

香港中學議會及十八區中學校長會聯席日前向教育局發信，建議新政府維持全港中學2021/2022核准班級數目，彈性調節每班派位人數。鄧飛認為凍結班級的做法只能為收生問題「短期止咳」，長遠需引入更多境外學生，否則學童人口持續下降，會令香港的教育品牌瓦解。他建議引入東南亞或內地學生，並為他們支付學費就讀本港學校，並先由私立及直資學校做起，再探討擴展至津貼學校。

至於教育局長蔡若蓮早前指，當局已積極重置和調整不同區分的學生人口，並透過合併或停辦學校來穩定教學環境。鄧飛則指，學校合併難度不在於行政安排，而是被合併的學校所屬學生是否願意轉到新校就讀，並指政府需要施以額外手段，例如知會小學在派位時不需再選個別學校。



另外，聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成在同一節目上則指，中學派位有既定機制，是否揀選個別學校視乎家長意願，難以由政府操控。他又指，官校一向有收生不足時合併的做法，相信合併對於較大型的辦學團體會相對容易處理。他又提到，面對學童人口下跌，小學推行自願減班是令教育生態走向良好的做法。