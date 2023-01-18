鄭志剛獲委任盛事委員會主席 盼更多世界級文藝盛事落戶香港

盛事委員會向政府就吸引文化藝術盛事在香港舉辦的策略提出建議，就文化藝術盛事基金的運作提供意見及協助政府審議盛事基金下的申請。文化體育及旅遊局昨(17日)公布，委任鄭志剛為盛事委員會主席和陳李藹倫為副主席。另有7名委員包括歐楚筠、邱詠筠、吳培燊、吳瑞雲(吳雨)、伍婉婷、楊國樑和嚴志明。盛事委員會的任期為兩年，由今年2月1日至2025年1月31日。

政府公布，委任文化藝術盛事委員會主席及成員名單，當中新世界發展行政總裁鄭志剛，出任盛事委員會主席，前政府經濟顧問陳李藹倫出任副主席。鄭志剛表示，希望以「創新、貼地、可持續」方向，引入更多世界級文藝盛事落戶香港。

鄭志剛表示，非常榮幸獲委任，希望以「創新、貼地、可持續」方向，引入更多世界級文藝盛事落戶，並邀請本港演藝文化及創意產業界參與，演化為年度盛事，進一步打造香港成為國際文藝都會，促進中外文化雙向交流及本港文化產業發展。隨着國際交流逐漸回復正常，期盼盡快展開工作，確定目標，短期內落實首項盛事落戶香港，藉此振興疫後香港經濟。

「文化藝術盛事基金」於去年10月發表的《施政報告》提出，並參考由包括業內人士組成的「文化藝術盛事委員會」的意見，吸引更多國際文藝活動在港舉行。文體局長楊潤雄早前在立法會表示，該局會推出文化藝術盛事基金先導計劃，讓有興趣於今年舉辦大型文化藝術盛事活動的單位申請資助。該局已制定關鍵績效指標，盛事基金每年支持約4項活動，涉及最少10萬名參加者。