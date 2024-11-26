鄭泳舜倡一票遊盡文藝設施　拍港版《黑白大廚》推廣美食之都

對於政府提出增強市場力量以完善產業生態圈，立法會議員鄭泳舜認為，政府可參考境外做法，對私人機構支持藝術文化項目，或在其設施大樓或商場等加入文化藝術創意設施，可給予稅務優惠。他亦希望政府可考慮推出「Hong Kong Pass（香港通票）」優惠套票，連結西九文化區設施、博物館、展覽、康文署文化藝術表演及旅遊景點，對內地、中東、東盟及一帶一路地區等境外旅客推廣。

拍廚藝大賽節目推廣美食之都

韓國《黑白大廚》節目大受歡迎，鄭泳舜亦建議政府資助跨影視創作團隊，開發串流平台內容及拍攝劇集方面，例如參考韓國做法，製作本地香港美食及廚藝大賽節目，向世界推廣香港作為中華廚藝及國際美食之都的特色。

在弘揚中華傳統文化及發展香港特色文化內涵上，鄭泳舜稱支持當局舉辦及資助更多與中華文化及歷史有關活動，他建議推出熊貓社區保育及文化計劃，盡快敲定流行文化館的選址，引入浸沉式互動體驗內容。至於傳揚非物質文化遺產方面，鄭稱支持當局定期更新香港非遺名錄，在中華文化體驗館的落成前後，盡快制定香港非遺代表名錄傳承人機制，並推出恆常非遺與傳承人資助推廣及培訓項目。