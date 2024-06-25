鄭泳舜倡旅發局宣傳《無間道》拍攝場景　推介6條深水埗深度遊路線

旅客自疫情後趨向深度遊，民建聯建議將深水埗打造成排檔文化旅遊區，整合6條深度遊路線，建議旅發局宣傳《無間道》、《梅艷芳》等拍攝場景。
提出6條深度遊路線
民建聯今日(25日)召開記者會，九龍西議員鄭泳舜指疫情後多了旅客到深水埗遊覽，建議旅發局宣傳時可以邀請KOL到深水埗吃豆腐花、介紹著名電影拍攝場景，推動內地自由行，鼓勵他們發掘香港不同的特色地方，達致「無處不旅遊」。
民建聯提出6條深度遊路線，例如主題是「光影視角」，指因無論是荷里活大片到本地小題材電影均有在深水埗取景。而深水埗布藝商店集中，成為電影人選取布料及製作服裝的供應地。路線建議到鴨寮街《無間道》場景，當時劉德華與梁朝偉在高級音響店首次見面；到大南街《變型金剛4：絕跡重生》、《攻殼機動隊》、《盗月者〉拍攝場景；到石硤尾街愛文生大牌檔《梅艷芳》拍攝場景等。
「非遺與傳統文化」深度遊路線則建議了解葉問與詠春的蹤跡；到訪石硤尾盂蘭勝會、汝州街三太子廟、北帝廟等。民建聯希望可以透過武術文化、傳統技藝、傳統習俗 ，結合深水埗地區歷史，承傳傳統文化，來一趟文化深度遊。
令鴨寮街公廁成為人氣「打卡點」
民建聯建議打造深水埗排檔文化旅遊區，由地區人士或專家帶路，走訪小店，了解深水埗人文故事。他們提議創造特色「打卡點」，加設牌坊；美化排檔外觀，改為「屋仔」風格，加上特色主題設計，例如童裝、玩具等；善用深水埗吉祥物「深Duck」創作地標、壁畫、渠蓋等；把鴨寮街公廁外牆換上新裝，成為人氣「打卡點」。