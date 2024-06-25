鄭泳舜倡旅發局宣傳《無間道》拍攝場景　推介6條深水埗深度遊路線

提出6條深度遊路線

民建聯今日(25日)召開記者會，九龍西議員鄭泳舜指疫情後多了旅客到深水埗遊覽，建議旅發局宣傳時可以邀請KOL到深水埗吃豆腐花、介紹著名電影拍攝場景，推動內地自由行，鼓勵他們發掘香港不同的特色地方，達致「無處不旅遊」。

民建聯提出6條深度遊路線，例如主題是「光影視角」，指因無論是荷里活大片到本地小題材電影均有在深水埗取景。而深水埗布藝商店集中，成為電影人選取布料及製作服裝的供應地。路線建議到鴨寮街《無間道》場景，當時劉德華與梁朝偉在高級音響店首次見面；到大南街《變型金剛4：絕跡重生》、《攻殼機動隊》、《盗月者〉拍攝場景；到石硤尾街愛文生大牌檔《梅艷芳》拍攝場景等。