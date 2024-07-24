鄭秀文巡唱現高仿黃牛飛 警拘5雙程證男涉詐騙 議員促實名制 批仍靠「搣飛」嚴重落後

演唱會假門票騙案再現。警方接獲多名市民報案指，在網上和表演場地外購入仿真度極高、模仿官方門票防偽特徵的假演唱會門票，調查後拘捕5名涉案內地男子，受害人損失金額介乎1,500元至3,300元，共涉約8,000元。據了解，案件涉及3名受害人購入歌手鄭秀文演唱會假門票，被捕人均持有雙程證。有立法會議員指，內地已直接用人臉識別系統入場，有效杜絕假門票出現；有學者則呼籲消費者如要在情急下作出購買決定，應時刻保持警惕。

鄭秀文正在紅磡香港體育館舉行演唱會至周日，門票售價分別為1,080元、680元及380元。警方近期接獲多宗報案指，有市民分別以現金或電子轉帳方式，在網上和表演場館外購買演唱會門票，惟入場時被主辦機構告知門票失效，並確認屬虛假門票。警方九龍城警區刑事總督察陳海量表示，調查發現該批虛假門票仿真度十分高，模仿了正版門票的防偽特徵，包括紙質、字體、水印、二維碼及雷射防偽標籤等，而不同受害人手持的假門票均印上相同的座位編號。

即場交收和驗票增信任

由於門票仿真度極高，陳海量表示騙徒有提出即場交收和驗票，以博取受害人信任。警方經詳細調查及情報分析後，上周五在紅館外拘捕5名年齡介乎34至46歲、涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產罪」的內地男子，據悉他們均持有雙程證，現已獲准保釋候查，本月下旬要向警方報到。案中3名受害人分別損失1,500元至3,300元不等，共涉約8,000元。

陳海量重申，任何場館都有機會有騙徒兜售假門票，呼籲市民不要輕信騙徒的驗票方法、應避免從非官方途徑購買各類型活動門票，同時要避免向不明來歷的人士購買門票，以免墮入騙徒陷阱。

議員：一日唔利用科技一日都仲有假飛

一直關注演唱會經濟的立法會議員何敬康接受本報查詢指，不擔心類似事件會影響本港發展演唱會經濟的信心，警方亦一直不遺餘力打擊假門票。不過，他以內地的演唱會作比較，指內地實施實名制購票、入場時以人臉識別確認持票者身份，港澳人士則須出示身份證或回鄉證，形容做法很高效率兼可杜絕假門票，令不法分子不會得逞。

何敬康續說，外國做法是可預先在網站下載門票二維碼，至入場時掃瞄二維碼，反觀香港用「硬膠紙」印門票、入場仍依靠員工「搣飛」，做法嚴重落後於國際水平，亦為「狂徒」提供出售假門票的機會。他早前曾向港府表達希望改善購票系統，但僅獲回覆處理中，正研究與時並進。他提到香港是國際都會，政府亦積極提倡發展演唱會經濟，可是「一日唔利用科技，一日都仲有假飛」，重申絕對支持實名制購票。

香港恒生大學市場系助理教授鄺家麒亦向本報指，一般有時限或要消費者在特定的時間內完成項目，就像即場演唱會的門票，往往令消費者較心急和衝動，在沒有時間仔細考慮或恐怕錯過觀看演出下，便情急地作出購買決定，被不法分子利用欺騙金錢。鄺家麒建議，消費者最好是向相熟或循有信譽的途徑購物，亦可參考口碑避免受騙。他續說，最重要是在這種受時間限制、要即場或在短時間內做購物決定的情況，消費者要多問自己一遍，時刻保持警惕，不要草率輕信，特別是臨時性質的第三方代售者。