鄭秀文演唱會現假門票　警拘5男涉款1500至3300元

警方拘捕5名男子，涉嫌以欺騙手段取得財產，售賣演唱會假門票，受害人損失金額1,500至3,300元不等。現時5人獲准保釋候查，需定期向警方報到，案件交由九龍城警區刑事調查隊第八隊跟進。 翻查網上資料，「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站」原定日期為去年7月14至30日共13場，但因為鄭秀文因身體不適而延期，延期補場場次日期為本月12日至28日在紅館舉行，門票分1,080元、680元及380元。

警： 假門票仿真度十分高 警方九龍城警區刑事總督察陳海量交代案情，指近日接獲多人報案，有市民在網上及表演場館外，以現金或轉帳方式購買演唱會門票，入場時被主辦方指門票失效，並確認為虛假門票。調查發現，假門票仿真度十分高，模仿了官方門票的防偽特徵，包括紙質、字體、二維碼及防偽標籤等，而不同受害人的假門票，亦印有相同的座位編號。