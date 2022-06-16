鄭若驊丈夫潘樂陶公司安樂遭競委會起訴 與信興就空調工程合謀定價

競爭事務委員會今日(16日)在競爭事務審裁處，向兩間業務實體及3名人士展開法律程序，包括安樂機電設備工程有限公司及安樂工程集團有限公司(安樂)、信興機電工程有限公司及信興集團有限公司(信興)，以及安樂高級工程師佘嘉偉、安樂高級工程師鄭潔純，以及及信興高級經理關兆堅。翻查資料，律政司長鄭若驊丈夫潘樂陶，為上市公司安樂工程大股東兼主席。

涉空調工程合謀定價等嚴重違反競爭行為

競委會公布的案情指出，安樂及信興兩間互為競爭對手的空調工程供應商，在2015年12月14日至2019年12月4日期間，在香港提供空調工程時合謀定價、瓜分市場及/或圍標。競委會認爲，有關行為屬嚴重反競爭行爲，違反《競爭條例》的第一行爲守則。

競委會正向審裁處申請以下命令，包括宣布安樂及信興違反第一行爲守則，以及宣布佘、鄭及關3人牽涉入違反該守則；向他們施加罰款；向安樂及信興收取競委會的調查費用；禁止安樂及信興日後從事違反該守則的相同行爲；禁止佘、鄭及關日後從事牽涉入違反該守則的相同行爲；安樂及信興須推行有效的合規計劃，以及向所有答辯人收取競委會的訟費。競委會已經知悉尚有其他涉及空調工程的潛在反競爭行爲，短期内可能會展開進一步法律程序。