鄭若驊卸任後重新執業做資深大律師　彰顯香港一國兩制獨特優勢

前律政司前司長、現任亞洲國際法律研究院聯席主席鄭若驊，近日接受官媒中新社訪問，表達了對於「國際調解院籌備辦公室」近日在港設立的看法，並分享卸任律政司司長後的現況。

彰顯香港一國兩制的獨特優勢

鄭若驊表示，國際調解院是對現有國際爭端解決機制的很好補充，為面對爭端的國家或企業提供多一個解決爭議的渠道和方法。

調解是非常重要的一個解決爭議的方法。而調解從文化上面來講，中國有非常久的文化都是用一個調解的方式或是和解的方式來處理他們不同的意見、爭端等等，「國家和其他國家決定在香港成立籌備辦公室，我覺得是體現了表現了我們『一國兩制』的好處，可以看到香港的一些獨特的優勢。」

卸任後重新執業做資深大律師

鄭若驊稱，在卸任律政司司長兩個月後，已重新執業，做回資深大律師，同時亦出任清華大學國際仲裁與爭端解決專案主任及教授。她表示，自己早於2011年，她便受該校法學院時任院長王振民之邀，赴清華講學。由於專長在仲裁和調解，並觀察到在國際案件代表中國客戶的律師有缺口，在她的建議下，清華大學開設了系統化培訓學生相關知識的課程。

不過，她在擔任律政司司長期間，她無法分身講課，而當她不連任的消息公佈，清華即刻再向她邀約，今年2月下旬她便會正式赴北京講課。她續指，希望邀請更多外國的專家、參與者到清華一起做國際法的研究的論壇；又說自己做回仲裁員、調解員這些工作，指自己算是「閒不住」的人，看哪裡需要自己就去哪裡。