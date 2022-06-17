鄭若驊夫潘樂陶公司安樂涉合謀定價 潛在工程費20億元遭起訴

律政司長鄭若驊丈夫潘樂陶(圓圖)擔任主席的安樂工程集團有限公司(安樂)，與另外2間業務實體及3名人士，涉就冷氣工程合謀定價、圍標等，遭競爭事務委員起訴。潘樂陶昨出席安樂工程周年股東大會後表示，案件進入法律程序不評論，但稱「真金不怕洪爐火」。

競委會昨公布向2間業務實體及3名人士展開法律程序，包括安樂機電設備工程有限公司及安樂工程集團有限公司(安樂)、信興機電工程有限公司及信興集團有限公司(信興)，以及2公司的工程師和經理。鄭若驊丈夫潘樂陶，為上市公司安樂工程大股東兼主席。他昨向傳媒指案件已入司法程序，不可評論，又稱與信興「沒有關係、沒有關係；真金不怕洪爐火」。

據競委會公布案情，安樂及信興2間互為競爭對手的空調工程供應商，在2015年12月14日至2019年12月4日期間，在港提供空調工程時合謀定價、瓜分市場及／或圍標。調查發現，涉案人疑案發期間，多次回應顧客報價或招標邀請時，以不同渠道溝通，要求及同意提供俗稱「豬仔標」的掩護式標書、披露意向投標價等資料，涉潛在影響工程總額約20億元。競委會認為，有關行為屬嚴重反競爭行為，違反《競爭條例》的第一行為守則。競委會並指，已知悉尚有其他涉及空調工程的潛在反競爭行為，短期內可能會展開進一步法律程序。

競委會行政總裁畢仲明表示，空調供應是現代生活必需品，有關合謀行為影響不少住戶及在商業大廈工作的市民大眾。