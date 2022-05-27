鄭若驊：國家《憲法》不適用於特區是錯誤

律政司長鄭若驊在《基本法》法律論壇致辭，指部分港人，包括法律界人士，認為國家《憲法》不適用於特區是錯誤。她說，相關問題在《基本法》起草過程中已有激烈討論，當年已有人建議列出《憲法》適用和不適用於香港的條文，但有意見就指《憲法》是母法，《基本法》是子法，如果規定有甚麼《憲法》條文不適用於香港，將有違法律倫理和程序，國際憲法史上亦無先例，技術上也有困難；最終委員認為《憲法》對特區有效。

指人大決定在港無約束力是錯 誤

鄭若驊又指，有人錯誤認為人大和人大常委會的決定在香港無約束力，她說只要緊記特區的誕生，正是基於人大1990年根據《憲法》作出的決定，就會明白全國人大和人大常委會決定的適用性，而且人大釋法在回歸25年以來亦不斷被誤解，強調《基本法》列明人大常委會有解釋權。

鄭若驊提到，香港的人權和自由亦不斷受人關注的議題，並舉例指周諾恆和黃之鋒的案例已顯示，《基本法》相關的權利並非絕對，可以以保護社會、公共秩序或他人權利為由施加合法限制，一旦示威者使用暴力或威脅使用暴力，就已越過《基本法》保障的和平示威界線，可以受到法律制裁和限制。

指《港區國安法》破壞高度自治是錯誤

鄭若驊亦指，國際社會很多人指稱《港區國安法》破壞「一國兩制」，令香港失去高度自治是完全錯誤，指國家安全從來是中央事權，不屬特區的自治範圍，全國人大亦有權監督《憲法》實施，有權決定授權人大常委會制訂《港區國安法》。

鄭若驊致辭中，引述國家主席習近平、前國家領導人鄧小平、港澳辦主任夏寶龍的講話，指領導人一直明確支持香港落實「一國兩制」，指香港只要毋忘「一國兩制」的初心，堅守一國原則，「一國兩制」仍是香港面向未來、維持繁榮穩定的最好安排，《基本法》講明的資本主義制度及生活方式，以至香港普通法制度，她深信會一直運作落去，沒有改動必要。