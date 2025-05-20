鄭雁雄稱風險隱患猶存　維護國安和社會穩定任務依然繁重

香港再出發大聯盟成立5周年。中聯辦主任鄭雁雄表示，在中央全力支持指導、特區政府和社會各界共同努力下，香港已經從由亂到治，健步走向由治及興。鄭雁雄表示，香港與國家一樣，在世界一片亂象中，風景這邊獨好，並用廣東話形容「世界立立亂，中國認真掂；東升好明顯，風水輪流轉；唔使囉囉攣，香港最安全」。他認為在世界變亂交織的特殊時刻，最需要堅定對香港的信心，堅信外在不確定性和負面影響，阻擋不了香港的由治及興。
鄭雁雄指出，香港社會政治穩定的基礎還需要不斷鞏固，風險隱患猶存，維護國家安全和社會穩定的任務依然繁重，還必須高度警惕。香港「一國兩制」實踐面臨的外部環境更加複雜嚴峻，內部反中亂港殘餘分子賊心不死，香港依然需要鬥爭精神，維護國家安全永遠在路上。他又說，面對美國等外部勢力遏制打壓堅決鬥爭，維護國家根本利益和香港獨特地位便是更大貢獻。
夏寶龍賀信稱廣泛凝聚建設香港力量
中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍發賀信，表示大聯盟成立以來秉持堅持「一國兩制」、共建繁榮穩定香港為宗旨，高舉愛國愛港旗幟，廣泛凝聚建設香港力量，推動香港重拾團結再出發，為香港從亂到治走向由治及興，發揮積極作用。大聯盟秘書長譚耀宗在主題論壇讀出賀信內容，引述夏寶龍指，當前「一國兩制」實踐進入新階段，實現港澳更好發展，為強國建設、民族復興作出更大貢獻，是新時代「一國兩制」實踐的重要使命。
賀信指出，希望大家深入學習貫徹國家主席習近平重要講話精神，順應時代發展潮流，主動識變、應變、求變，在百年變局中保持定力，堅持鬥爭，奮發進取，全力支持行政長官和特區政府拼經濟、謀發展、搞建設。夏寶龍表示，要團結一致，愛國護港，持續深化國際交往合作，積極對接國家戰略，為加快香港由治及興，助力強國建設，貢獻更大力量。
原文刊登於 香港電台