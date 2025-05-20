鄭雁雄稱風險隱患猶存　維護國安和社會穩定任務依然繁重

香港再出發大聯盟成立5周年。中聯辦主任鄭雁雄表示，在中央全力支持指導、特區政府和社會各界共同努力下，香港已經從由亂到治，健步走向由治及興。鄭雁雄表示，香港與國家一樣，在世界一片亂象中，風景這邊獨好，並用廣東話形容「世界立立亂，中國認真掂；東升好明顯，風水輪流轉；唔使囉囉攣，香港最安全」。他認為在世界變亂交織的特殊時刻，最需要堅定對香港的信心，堅信外在不確定性和負面影響，阻擋不了香港的由治及興。

鄭雁雄指出，香港社會政治穩定的基礎還需要不斷鞏固，風險隱患猶存，維護國家安全和社會穩定的任務依然繁重，還必須高度警惕。香港「一國兩制」實踐面臨的外部環境更加複雜嚴峻，內部反中亂港殘餘分子賊心不死，香港依然需要鬥爭精神，維護國家安全永遠在路上。他又說，面對美國等外部勢力遏制打壓堅決鬥爭，維護國家根本利益和香港獨特地位便是更大貢獻。