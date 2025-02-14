鄭雁雄籲中資企業加大在港投入　優化業務佈局積極參與北都建設

中聯辦主任鄭雁雄說，今年是十四五規劃收官之年，香港加快由治及興進程的關鍵一年，希望中資企業用好香港背靠祖國聯通世界的獨特優勢，持續加大在港投入，不斷優化業務佈局，積極參與北部都會區建設，全力支持香港鞏固金融、航運、貿易中心地位，建設國際創科中心，更好發揮香港內聯外通作用，支持香港更好融入國家發展大局，在助力香港增強發展動能上展現更大擔當作為。 鄭雁雄在香港中國企業協會新春酒會致辭表示，在助力香港維護和諧穩定上要展現更大擔當作為，希望中資企業繼續愛國愛港優良傳統，堅定支持行政長官及特區政府依法施政，堅持以港為家，紮根香港、貢獻香港，主動參與社會事務，切實承擔公共責任，全力回饋香港社會。 他又說，在助力香港保障社會民生上要展現更大擔當作為，希望中資企業繼續在民生保障、創新轉型、造福市民等方面加大投入，積極參與公益慈善，關心關愛青年成長成才，用看得見、摸得着的優質產品服務，為市民帶來更多獲得感、幸福感。

形容東方之珠風采依然 新的動能更強勁 鄭雁雄認為，2024年是特別不平凡的一年，行政長官李家超帶領特區政府擔當作為，團結凝聚共識，順利完成《基本法》23條本地立法，著力提振經濟改善民生，推動香港迎來國安家好，財丁兩旺的可喜局面，形容東方之珠風采依然，新的動能更加強勁。 他又提到，特區半個任期以來的8件大事，包括23條立法填補了歷史空白、國安案件的辦理維護了國家安全、拼經濟謀發展增強了社會信心等，形容難能可貴，影響深遠，顯示香港沒有因世紀疫情和外部打壓的雙重壓力，國安立法和治理重塑的雙重考驗而產生大的動盪。

李家超稱將以創新思維結合市場力量 推進北都及河套區發展 行政長官李家超說，北部都會區毗連內地，是香港發展的新引擎，河套深港科技創新合作區香港園區，更是大灣區建設的重要合作平台，政府將以創新創造思維，結合市場力量，推進北部都會區，包括河套香港園區發展，盡快讓首批產業進駐園區，勉勵中資企業繼續支持及參與北部都會區的發展，形容這正是一項有好回報的投資。 李家超表示，投資推廣署與政府統計處的調查顯示，去年海外及內地駐港公司數目達到9960間，是歷史新高，其中有2620家企業來自內地，佔比超過26%，是外來駐港公司最大的來源地，不但展現中資企業的實力，更彰顯中資企業為香港經濟發展，發揮積極作用。他表示，投資推廣署去年共協助539間內地和海外企業來港開設或者是拓展業務，升幅超過四成，這些企業為香港帶來超過677億港元的投資，同比增長一成，數據同樣創下歷史新高。同時香港的初創企業蓬勃發展，已匯聚接近4700間初創企業，年增一成，也是歷史新高，充分彰顯海內外企業對香港的信心，選擇香港作為拓展區域業務的重要基地。

原文刊登於 香港電台