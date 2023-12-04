鄭雁雄：一國兩制獨特亮麗 按時完成23條立法

今日(4日)是「國家憲法日」，特區政府聯同中聯辦合辦以「憲法與中國式現代化」為主題的國家憲法日座談會，活動設主題演講及對談環節。中聯辦主任鄭雁雄表示，維護國安是香港特區政府必須履行的憲制責任，應按時完成23條立法，營造良好的安全發展環境；又形容「一國兩制」的實踐是國家現代化進程「最獨特最亮麗的風景」，期待香港各界維護及保證《憲法》實施。

推動形成「國安家好 法治港興」新局面

鄭雁雄表示，國家安全是民族復興的根基，是中國式現代化的根本前題，指維護國安是《憲法》規定所有中國公民的共同義務，更是特區必須履行好的憲制責任。 他說，香港應堅定不移實施《港區國安法》，依法懲治危害國家安全的行為及活動，並應按時完成《基本法》第23條本地立法，營造良好的安全發展環境，為世界各地的創業者和投資者來港投資，創造更穩定的營商環境，推動形成「國安家好、法治港興」的新局面。

鄭雁雄指出，香港一國兩制的實踐，始終是國家現代化進程中最獨特最亮麗的風景之一。又指當香港一度出現港獨猖獗、黑暴肆虐、攬炒橫行的嚴峻局面，中央依據憲法果斷出手，推動由亂到治、走向由治及興的新階段，有關實踐反映只有牢固樹立憲法意識，堅定依靠憲法和基本法的保駕護航，才能有效保障香港長期繁榮穩定，才能在國家現代化建設中發揮香港所長，匯聚香港力量。

鄭雁雄指，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的新征程已開啟，期待並相信香港社會各界，一定會堅定維護《憲法》權威、捍衛《憲法》尊嚴、保證《憲法》實施，充分把握歷史機遇，發揮香港獨特優勢，不斷為強國建設、民族復興作出貢獻。