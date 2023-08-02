鄭雁雄﹕各階層求同存異　不扯皮不內耗「英雄莫問出處」

中聯辦主任鄭雁雄在激發香港「興」的動能座談會致辭，指經過大家共同努力，香港健步走上由治及興的道路，新的動能正不斷積極變化。他說香港已是世界級的「財富聚寶盆」，亦是超級聯繫人，具備駕馭「逢變則興」大勢的更好基礎條件和精神力量，他形容「變的外因」空前極大，關鍵是「應變的內因」亦要空前主動，「外因」才能通過「內因」而起作用。

鄭雁雄﹕ 英雄莫問出處 各界不應扯皮和內耗

鄭雁雄表示團結合力很重要，「英雄莫問出處」，舉例指無論港資、中資或外資，無論是「商界大佬」或是草根階層，大家都應「不扯皮、不內耗」、求同存異、攜手前行，匯聚建設美好香港的澎湃力量。他相信把握好國家發展態勢之盛、以一國兩制制度之優、以香港同胞能力之強，香港由治及興的道路一定會越走越寬廣，長期保持繁榮穩定。