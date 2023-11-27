鄭雁雄：堅持國際化特色是港揚名立萬成功密碼

中聯辦主任鄭雁雄今(27日)在一個財經論壇致辭時指，香港是中國與世界聯繫的橋樑紐帶，在中國式現代化道路上發揮不可替代的重要作用，堅持國際化特色是香港揚名立萬成功密碼及信心之源，又說香港要更好融入國家發展大局，必須更好發揮國際化優勢。

鄭雁雄在論壇提出3點看法，一是堅持國際化特色是香港揚名立萬成功密碼、信心之源，國際化特色是香港最鮮明標示，亦是香港作為中國式現代化超級聯繫人的關鍵所在，面對任何風浪挑戰都不能變，亦不會變；二是發揮國際化優勢是香港由治及興的必由之路、康莊大道，香港要更好融入國家發展大局，必須更好發揮國際化優勢，而《港區國安法》堵塞了維護國家安全的漏洞，成功保護最大的公眾利益和投資者合法權益。

鄭雁雄提到的第三點看法是善用國際化平台是香港服務國家優勢和貢獻所在，香港運用好國際化平台，是服務國家發展自身的切入點，因此全力爭取加入RCEP，強化離岸人民幣業務樞紐功能，更主動參與高質量共建一帶一路，更積極擁抱粵港澳大灣區建設，貢獻香港所長，創造香港財富。

李 家超： 法治保障為投資者提供安全營商環境

特首李家超在論壇上指，香港憑著「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，成為全球唯一匯聚中國優勢和國際優勢的城市，又說香港擁有全國唯一的普通法司法管轄區，司法機構擁有獨立的司法權和終審權，在法制上與其他國際主要商業社會無縫接軌，得以擔當內地與世界之間「超級聯繫人」及「超級增值人」的橋樑角色。他強調香港在法治的堅實保障下，為投資者、企業家提供安全穩定的營商環境，可以在這個自由開放的社會大展鴻圖。