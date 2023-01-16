鄭雁雄：港只要別搞錯方向必定大有可為

新任中聯辦主任鄭雁雄今日(16日)履新。他在中聯辦外見傳媒時指，今次於中聯辦任職屬正常新老交替及正常工作安排，香港具備天時地利人和，而且無與倫比，只要「方向別搞錯，必定大有可為，前景風光無限」，他會在「在香港多講北京話，在北京多講香港話」。

鄭雁雄表示，會努力做好懂香港、愛香港、為香港好的工作，並引述國家主席習近平所講，香港是大有可為、空間無限，他說按他的個人理解，是香港的天時地利人和，無與倫比，只要自己不亂、方向不搞錯，事業是大有可為，前景風光無限。

「在港多講京話 在京多講港話」

他續指，在特首李家超帶領下，社會各界共同努力下，香港在「由治及興」的新階段，不斷鞏固「治」的良好局面，不斷激發新的發展動能，將可再創新的輝煌，市民亦可迎來更加美好生活，他對此充滿信心，並表示雖然個人能力和水平是有限，但為中央盡職及香港服務則是無限的。他長年在廣東工作，近距離感受到香港發展的變化，與廣東發展息息相關，因此對香港有感情，他深知中聯辦的職責使命，會與中聯辦同事一起竭盡全力落實中央賦予的職責，更好傳遞中央對香港的關心，更好的反映香港市民的心聲，全心全意服務「一國兩制」，他會在「在香港多講北京話，在北京多講香港話」。