鄭雁雄：特區政府堅守大學安全穩定底線 支持大學開展國際合作

中聯辦主任鄭雁雄為「大學校長高峰論壇」擔任主禮嘉賓，他致辭表示，今年9月國家主席習近平出席全國教育大會時，對建設教育強國作出一系列的新部署，在這樣的背景下，香港舉辦今次的論壇是恰逢其時。鄭雁雄借此機會分享他的三點認識，第一是堅持立德樹人的根本宗旨，發揮高效力量，共育天下英才。他強調當前世界面臨百年未有之大變局，不斷提升青年學生的格局、視野、人文精神和學術素養十分重要。他留意到論壇的議題包括藝術科學、人工智能時代的倫理和價值觀教育等，希望能藉此進一步凝聚世界知名高校，以立德樹人的共識搭建全球的人才培養平台，共同培養德才兼備、有世界眼光、自力構建人類命運共同體的高素質人才。

堅持大學國際化

至於第二點認識，他說應當堅持大學國際化的重要方向，構建互聯互通的國際高等教育合作網絡。香港回歸祖國以來，特區政府在中央的支持下堅守大學安全穩定的底線，堅定不移維護大學自主和學術自由，支持大學開展廣泛的國際合作，推動香港各大學實現快速發展。香港大學等5所高校連續多年位居世界百強，排名不斷進位。香港高校的國際化特色十分突出，香港亦成為連續6年擁有全球最多及最國際化大學的城市。

他說，當前香港著力打造國際專上教育樞紐，論壇的議題包括數據科學與新型國際直系大學治理和創新等，希望藉此進一步深化香港高校與世界高等教育界的溝通聯繫，增進彼此間的理解、尊重和信任，加強合作辦學和學術交流，為人類文明進步和科技發展，攜手並進。