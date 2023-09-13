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2023-09-13 12:29:30

鄭雁雄：美國應珍惜一帶一路帶來的機遇　而不是百般挑剔阻撓

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鄭雁雄：美國應珍惜一帶一路帶來的機遇　而不是百般挑剔阻撓(資料圖片)

鄭雁雄：美國應珍惜一帶一路帶來的機遇　而不是百般挑剔阻撓(資料圖片)

第8屆「一帶一路」高峰論壇一連兩日在灣仔會展舉行，中聯辦主任鄭雁雄致辭表示，今年正值一帶一路倡議10周年，10年來中國推動一帶一路，為各國帶來巨大經濟利益，即使當下對一帶一路諸多不爽的美國，歷史上也是海上絲綢之路的參與者和得益者，至今仍然是一帶一路理念和實踐的得益者。

鄭雁雄：任何不利一帶一路的做法都不得人心

鄭雁雄指出，因中國而出現更有保障的產業鏈和供應鏈，並由中國提供物廉價美的消費品，美國應該更加珍惜一帶一路為全世界發展帶來的機遇，而不是百般挑剔阻撓，任何不利一帶一路的做法都是不得人心，損人不利己。他又說一帶一路倡議得到大多數國家的高度評價和參與，更寫入聯合國決議，達成國際共識。

鄭雁雄強調中聯辦將協助內地相關部門加強政策解讀，支持香港企業考察一帶一路市場，挖掘貿易投資機遇。他相信一帶一路風光無限，香港參與和助力共建一帶一路，前景一定廣闊，大有可為。

丁薛祥對香港提出4點希望，支持盡快加入RCEP

丁薛祥對香港提出4點希望，支持盡快加入RCEP

國務院副總理丁薛祥以視像方式發表主題演講，強調中央支持香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，維護自由開放、規範的營商環境，保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫，在共建一帶一路中發揮更重要的功能。

丁薛祥對香港提出4點希望

丁薛祥又對香港提出4點希望，第一是希望香港深化區域合作，進一步拓展經貿網絡，他說中央支持香港盡早加入區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)，與更多國家簽訂自貿協定投資協定。第二是希望香港完善金融服務，進一步推動資金融資，中央支持香港發揮國際金融中心優勢，強化全球離岸人民幣業務，更好滿足一帶一路建設多樣化的融資需求。第三是希望香港聚焦專業服務，進一步發揮人才優勢。第四是希望香港深化人文教育，進一步促進民心相通。他認為香港中西文化薈萃交融，中央支持香港深化與一帶一路國家在教育、科技、旅遊等領域合作，吸引更多學生、學者來港留學、研學。

丁薛祥提到，中國與180多個國家和國際組織簽署了200多份共建一帶一路的合作文件，構建了廣泛的「朋友圈」。他指出共建一帶一路引領中國更高水平對外開放，促進各國共同發展與繁榮，是深受歡迎的國際公共產品和合作平台。

李家超指將繼續加強與一帶一路伙伴於不同領域合作。

李家超指將繼續加強與一帶一路伙伴於不同領域合作。

李家超：將不斷加強與一帶一路伙伴合作

行政長官李家超致開幕辭時表示，今年是一帶一路倡議10周年，香港一直是倡議者、貢獻者及受益者，堅定推動實現一帶一路藍圖。他又說，今次論壇有約6千人參加，簽署合作備忘錄數目亦會較過去多，包括將與內地簽署兩份涉及水質管理和環境的合作備忘錄，他指這些創紀錄的數字說明香港已回到世界舞台。他指出，特區政府將繼續服務一帶一路的各個功能平台，而香港是連接內地及世界的通道，將不斷加強與一帶一路伙伴於不同領域合作，涵蓋貿易投資、創新科技及基建發展等。

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