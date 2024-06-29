鄭雁雄︰香港回歸27年　高度自治、法治、民主自由等沒改變

中聯辦主任鄭雁雄表示，香港回歸27年來，哪些方面變了、哪些方面沒有變，外人可以裝糊塗，但作為香港居民是最清楚不過，大家都清晰看到一國兩制、高度自治、法治環境、營商環境、民主自由、生活方式、國際特色等，都沒有改變。
他說，在中央和內地各地的大力支持下、在特區政府和廣大市民的共同努力下，一國兩制在香港的實踐取得了舉世公認的成功，形容香港與國家「同呼吸、共命運、齊奮進」，香港必須堅定歷史自信、增強歷史主動，在國際風雲變幻中守住不變根基，駕馭發展變局，用好獨特優勢，迎接香港新一輪大發展，迎接香港「逢變則興」的光明未來。
鄭雁雄出席慶祝回歸系列活動啟動禮致辭時說，要永遠相信國家是香港繁榮穩定的底氣和堅強後盾，中央挺港惠港政策將陸續有來，香港完全可以在融入國家發展大局中，實現自身更好發展；一國兩制是香港興旺發達的最大優勢，香港在擦亮舊招牌、鑄造新招牌的過程中，要不斷增強國際競爭力、持續鞏固和提升「八大中心」的地位，維護自由、開放、規範的營商環境，拓展暢通便捷的國際聯繫， 進一步鞏固和發揮香港的獨特地位和優勢。
他又說，國安才能「港安、家好」，沒有堅固的國家安全屏障，香港繁榮穩定就無從談起，隨著維護國家安全條例落地實施，香港有更持久安全的發展環境，世界各地的創業者、投資者來港投資興業亦有更穩定的營商環境，今天的香港更安全、開放，必將吸引更多全球企業、資金、人才來港，為香港繁榮穩定注入澎湃的活力。
原文刊登於 香港電台