鄭雁雄：香港定能為推動構建網絡空間命運共同體 作出更大貢獻

世界互聯網大會亞太峰會早上在香港會展舉行，中聯辦主任鄭雁雄表示，香港是互聯網發展的先行地區，具有全球金融、航運、貿易中心的傳統優勢，亦有人工智能研發創科發展及人才等新優勢，更有制度創新、兩文三語、文化包容及內聯外通等獨特優勢，相信香港定能為推動構建網絡空間命運共同體作出新的更大貢獻。

鄭雁雄：香港應發揮「一國兩制」制度優勢

鄭雁雄致辭時說，就香港做好數字融合發展的超級聯繫人、增值人分享三點看法。他認為香港應發揮創科優勢，引領亞太數字融合發展，發揮香港世界級高效和科研機構密集的優勢，開展數字融合關鍵技術研究；要加快北部都會區建設，依託香港科學園及數碼港，聯合深圳前海、河套和廣州南沙等重大合作平台，吸引數字融合領域企業，形成涵蓋人工智能、大數據、雲計算及區塊鏈等上下游產業集群，促進數字融合產業協同發展。