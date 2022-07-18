鄰居諷「洗頭仔」 髮廊老闆苦讀3年圓大學夢

不少髮型師年輕時就入行，失去求學機會，但仍有髮型師沒有放棄進修。入行19年的Kaden雖然早已成為髮廊老闆，但被鄰居稱呼「洗頭仔」的遭遇令他一直耿耿於懷。昨終接過大學畢業證書的他指，希望完成學士課程後，可鼓勵更多同業進修，同時改變外界對髮型師是低學歷人士的印象。有畢業生則運用新知識營運髮廊，令營業額提升八成。

Kaden自小對美髮感興趣、中學畢業後就成為學徒，入行至今達19年，3年前決定參與由香港專業髮廊管理協會籌辦的「管理專業文憑」及英國坎特伯雷基督教會大學「商學榮譽理學士」學位課程。

他表示，自己入行數年後已成為髮廊老闆，卻仍被鄰居叫作「洗頭仔」，言談間又感到對方認為只有低學歷人士才會當髮型師，坦言一直對此耿耿於懷。他解釋，希望自己喜歡的職業——髮型師可以在社會上獲得尊重，所以當得知有關課程推出，二話不說便馬上報名，笑言「直程唔睇價錢就報」。他希望自己完成學士課程的經歷，可以鼓勵更多同業進修，同時改變外界認定髮型師是低學歷人士職業的刻板印象。

