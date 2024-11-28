鄰近港大西半山屋苑淪竊賊目標 攀大維修棚架入屋搜掠 學士臺3個月兩伙失46萬財物

港島名牌屋苑近日於大維修期間，接連發生入屋爆竊案，損失數十萬港元！《am730》得悉，位於香港大學校園及多座宿舍附近、西半山蒲飛路屋苑學士臺，於今年9月及11月接連發生兩宗爆竊案，經警方調查後懷疑賊人攀爬外牆棚架，再撬開窗戶進入單位內搜掠，屋苑管業處即加強保安應對，包括對裝修工人採取嚴格出入管制，以及禁止外賣或送貨員，在晚上9時後進入大廈。警方回覆《am730》查詢時證實正調查案件，兩個失竊單位合共損失46萬財物，另一個單位則沒有財物損失，暫未有人被捕。

學士臺位於西半山薄扶林道101號，1990年入伙，共有3座632個單位，鄰近香港大學站，屋苑去年10月起開始大維修，3座均已搭起棚架「密封」。《am730》接獲消息稱，學士臺接連於9月及11月發生兩宗爆竊案，根據管業處向業戶通報，第一座於9月12日發生爆竊案，失物包括玉手鐲、港幣及外幣現金等。經調查後，懷疑賊人攀爬外牆棚架到涉案單位，撬開客房窗戶進入單位內搜掠，得手後反鎖客房沿路離開。另一宗發生在11月24日，涉及第一座中層，失物包括金器、現金等，價值約幾十萬元，經調查後亦是懷疑賊人攀爬外牆棚架到涉案單位，從客廳窗戶進入單位內搜掠後沿路離開，據知有住客曾於當晚發現自己單位有可疑人士攀爬棚架欲爆窗鎖，即通知管業處報警。

限裝修、外賣、送貨人員出入 晚上禁入屋苑

管業處稱目前正配合警方調查冀能盡快破案，已全面加強保安措施，包括加設圍網封鎖，加強棚架保安、天台樓梯位置安裝閉路電視、向各業戶派發防盜警報器、窗戶安全鎖等，又與警方配合加強屋苑巡邏。另外亦會執行對大維修工程及裝修工人的嚴格出入管制，如裝修工人必須支付100元押金換取工作證，每日晚上6點前必須離開。而所有外賣或送貨人員在晚上9時後至翌日早上8時均禁止上單位，但可以在地下大堂等候業戶親身交付外賣或貨物。

男子窗外圖破壞窗鎖 被住戶發現後逃去

警方回覆《am730》查詢時證實，9月12日晚上接獲一名女子報案，指於學士臺一單位內約13萬元現金及珠寶懷疑被盜去，案件列作「爆竊」正跟進，暫未有人被捕。 於11月24日晚上，警方接獲兩名上址住戶報案，其中一人稱發現一名男子在窗外企圖破壞其窗鎖不果後逃去，該單位沒財物損失；另一人則指單位內合共價值約33萬元現金及首飾懷疑被盜去，案件列作「爆竊」正跟進，暫未有人被捕。