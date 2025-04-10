配合東涌綫延綫道岔安裝工序 港鐵往來東涌欣澳4.19提早收車

為配合東涌綫延綫工程，港鐵於下周六(19日)進行第二次道岔安装工序，屆時東涌站往來欣澳站的列車將提前約兩小時結束；往來欣澳站及香港站列車服務維持至正常收車時間。當晚東涌站往香港站的尾班車改為晚上11點01分由東涌開出，香港站往東涌站則提早至晚上11點07分開出，並於11時28分離開欣澳。港鐵會於當日安排免費接駁巴士，方便巿民往返東涌站及欣澳站；但亦提醒巿民須預留時間及提早規劃行程。

港鐵表示，當晚港鐵會安排免費接駁巴士來往東涌站及欣澳站，每3至9分鐘一班車，上下車點為兩站A出口；預計車程20至30分鐘。港鐵已在不同途徑通知乘客，亦將於東涌綫沿綫派出約100名職員協助，並會增設指示牌。