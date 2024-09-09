配合電影拍攝 東九龍走廊北行及啟德隧道15日及29日臨時封閉

為配合電影拍攝，運輸署今日（9日）提醒市民，東九龍走廊北行及啟德隧道（往觀塘方向）將分別於9月15日及29日凌晨約12時01分至早上6時30分實施以下臨時交通及運輸安排。
道路封閉
下列路段將臨時封閉，禁止所有車輛駛入：
- 東九龍走廊（北行）的所有行車線；
- 東九龍走廊（北行）通往九龍城道（北行）的支路；及
- 啟德隧道（往觀塘方向）的所有行車線。
交通改道
以上路段全線封閉期間將實施下列交通改道：
- 沿漆咸道北（北行）經東九龍走廊（北行）通往九龍城道的支路前往九龍城道（北行）的車輛須改經漆咸道北（北行）、馬頭圍道（北行）、浙江街（東行）、下鄉道（北行）、上鄉道（西行），然後返回原有行車路線；
- 沿漆咸道北（北行）經東九龍走廊（北行）及啟德隧道（往觀塘方向）通往宋皇臺道的支路前往宋皇臺道（西行）的車輛須改經漆咸道北（北行）、馬頭圍道（北行）、浙江街（東行）、下鄉道（北行）、上鄉道（西行）、九龍城道（北行），然後返回原有行車路線；
- 沿漆咸道北（北行）經東九龍走廊（北行）及啟德隧道（往觀塘方向）前往啟祥道（東行）的車輛將改經漆咸道北（北行）、馬頭圍道（北行）、馬頭涌道（北行）、太子道東（北行）、觀塘道（南行）、偉業街（南行）、啟福道（西行），然後返回原有行車路線；
- 沿漆咸道北（北行）經東九龍走廊（北行）及啟德隧道（往觀塘方向）前往啟福道（東行）的車輛須改經漆咸道北（北行）、馬頭圍道（北行）、馬頭涌道（北行）、太子道東（北行）、觀塘道（南行）、偉業街（南行）、啟福道（西行）、啟祥道（東行）、啟成街（北行）、啟華街（東行）、宏光道（南行）、啟祥道（西行），然後返回原有行車路線；及
- 沿漆咸道北（北行）經東九龍走廊（北行）及啟德隧道（往觀塘方向）前往觀塘繞道（東行）的車輛須改經漆咸道北（北行）、馬頭圍道（北行）、馬頭涌道（北行）、太子道東（北行），然後返回原有行車路線。
巴士及專線小巴改道
在東九龍走廊（北行）及啟德隧道（往觀塘方向）全線封閉期間，北行方向的九巴路線第13X、14X、98D、213X、215X、219X和296D號，城巴路線第795X及796P號，以及九龍通宵專線小巴第62S號的班次將改道行駛。九巴路線第13X和213X號線於啟祥道（東行）近啟成街的巴士站將會取消，其他路線的沿途車站不受影響，詳情請瀏覽運輸署網頁。
公共交通營辦商會張貼通告，通知乘客有關特別安排。有關地點亦會設置改道標誌，指導駕駛人士。運輸署預計受改道影響，有關路段的行車時間會略為延長，市民請預早計劃行程及預留足夠的交通時間以免行程突然受到延誤，並留意傳媒廣播或瀏覽運輸署「香港出行易」APP或網頁。