配合電影拍攝 東九龍走廊北行及啟德隧道15日及29日臨時封閉

啟德隧道（往觀塘方向）的所有行車線。

啟德隧道（往觀塘方向）的所有行車線。

啟德隧道（往觀塘方向）的所有行車線。

啟德隧道（往觀塘方向）的所有行車線。

啟德隧道（往觀塘方向）的所有行車線。

東九龍走廊（北行）通往九龍城道（北行）的支路；及

東九龍走廊（北行）通往九龍城道（北行）的支路；及

東九龍走廊（北行）通往九龍城道（北行）的支路；及

東九龍走廊（北行）通往九龍城道（北行）的支路；及

東九龍走廊（北行）通往九龍城道（北行）的支路；及

沿漆咸道北（北行）經東九龍走廊（北行）通往九龍城道的支路前往九龍城道（北行）的車輛須改經漆咸道北（北行）、馬頭圍道（北行）、浙江街（東行）、下鄉道（北行）、上鄉道（西行），然後返回原有行車路線；

沿漆咸道北（北行）經東九龍走廊（北行）及啟德隧道（往觀塘方向）通往宋皇臺道的支路前往宋皇臺道（西行）的車輛須改經漆咸道北（北行）、馬頭圍道（北行）、浙江街（東行）、下鄉道（北行）、上鄉道（西行）、九龍城道（北行），然後返回原有行車路線；

沿漆咸道北（北行）經東九龍走廊（北行）及啟德隧道（往觀塘方向）前往啟祥道（東行）的車輛將改經漆咸道北（北行）、馬頭圍道（北行）、馬頭涌道（北行）、太子道東（北行）、觀塘道（南行）、偉業街（南行）、啟福道（西行），然後返回原有行車路線；

沿漆咸道北（北行）經東九龍走廊（北行）及啟德隧道（往觀塘方向）前往啟福道（東行）的車輛須改經漆咸道北（北行）、馬頭圍道（北行）、馬頭涌道（北行）、太子道東（北行）、觀塘道（南行）、偉業街（南行）、啟福道（西行）、啟祥道（東行）、啟成街（北行）、啟華街（東行）、宏光道（南行）、啟祥道（西行），然後返回原有行車路線；及