配合體育中醫發展 涵AI等多範圍 VTC下學年增辦5文憑課程

縱使在文憑試失手，未能符合高級文憑基本入學要求，仍有眾多出路。小六起便學習霹靂舞的黃偉嵐，曾贏得多項霹靂舞大賽冠軍，成為霹靂舞港隊成員；於中六後獲職業訓練局(VTC)彈性收生安排，成功入讀香港專業教育學院(IVE)學習到專業知識，令他對未來發展有更明確的方向。
現時就讀IVE運動教練學高級文憑一年級的黃偉嵐，曾贏得2021年舞蹈世界盃及2022年香港霹靂舞大獎賽冠軍。中六文憑試因中文科失手，未符合高級文憑基本入學要求。由於他在非學術範疇上表現優異，獲彈性收生成功入讀。黃偉嵐分享在課程中學到專業知識，如從運動生理學理解肌肉運用、從運動營養學了解增肌減脂的進食方式；由於他於中四開始，在社區中心及興趣班教授小朋友和長者霹靂舞，發掘了自己的教學興趣，故期望完成高級文憑課程後成為霹靂舞教練。
新課程為各行業裝備人才
因應業界對人工智能AI、運動、中醫及數碼媒體相關人才需求，VTC多間學院將於2025/26學年提供5個新課程，包括1個基礎文憑及4個高級文憑，裝備學生成為業界所需人才，提升市場競爭力。
VTC高級助理執行幹事郭展幹表示，IVE將提供基礎課程文憑(運動)，協助有相關興趣但成績未足以修讀高級文憑學生，裝備相關職業和通用技能，再進修相關高級文憑。此外，本港首間中醫醫院及政府中藥檢測中心永久大樓預計明年投入服務，故開設中醫藥專業及營運高級文憑，將培訓掌握中醫療法、護理及營運管理從業員。
配合人工智能AI與多媒體製作的興起，企業對人才需求殷切，香港資訊科技學院(HKIIT)將提供應用人工智能高級文憑；香港知專設計學院(HKDI)則開辦數碼媒體製作高級文憑和用戶體驗設計高級文憑，涵蓋動畫與插畫、電影等；用戶體驗設計高級文憑課程涵蓋圖標設計、信息圖形等，培養學生用戶體驗設計思維和技術。
重視非學術成就靈活收生
VTC課程後日起接受報名，學生可透過VTC入學網頁「中六入學申請平台」報名，明年2月28日截止。郭展幹續指，VTC同樣重視非學術成就，會透過靈活收生安排，包括「校長推薦計劃」取錄具非學術成就學生，鼓勵學生發揮自己興趣，透過繼續進修裝備好自己進入職場。學生報名時，可上載非學術成就證明文件，包括體育、音樂、社會服務等供考慮。