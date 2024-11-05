配合體育中醫發展 涵AI等多範圍 VTC下學年增辦5文憑課程

縱使在文憑試失手，未能符合高級文憑基本入學要求，仍有眾多出路。小六起便學習霹靂舞的黃偉嵐，曾贏得多項霹靂舞大賽冠軍，成為霹靂舞港隊成員；於中六後獲職業訓練局(VTC)彈性收生安排，成功入讀香港專業教育學院(IVE)學習到專業知識，令他對未來發展有更明確的方向。

現時就讀IVE運動教練學高級文憑一年級的黃偉嵐，曾贏得2021年舞蹈世界盃及2022年香港霹靂舞大獎賽冠軍。中六文憑試因中文科失手，未符合高級文憑基本入學要求。由於他在非學術範疇上表現優異，獲彈性收生成功入讀。黃偉嵐分享在課程中學到專業知識，如從運動生理學理解肌肉運用、從運動營養學了解增肌減脂的進食方式；由於他於中四開始，在社區中心及興趣班教授小朋友和長者霹靂舞，發掘了自己的教學興趣，故期望完成高級文憑課程後成為霹靂舞教練。