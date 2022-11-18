酒吧推卡塔爾小食 食肆加裝大電視 業界料世界盃推動生意

Goal!卡塔爾世界盃開幕進入最後倒數，今年事賽時間表「幾靚」，不少賽事在打工仔收工時間6、9、12點開波，適合三五知己「齊齊GoGoGo」一起睇波！有酒吧花千萬趕開業，準備大量酒水迎球迷，更備卡塔爾小食代替花生。亦有食肆急添2部75吋大電視，冀讓食客球賽餸飯。香港酒吧業協會主席錢雋永指，受惠政府解封營業時間，原來不打算買播放權的酒吧也紛紛轉軚，指部分賽事凌晨3時舉行「可做多輪生意」，望增三成營業額回復疫前水平。 圖：鍾式明

尖沙咀酒吧E-Sport上周開幕，近日並已掛滿不同國家和地區旗幟，酒吧準備了3款卡塔爾小食應市，包括街頭常見小食炸糖丸、當地人午間小吃紫蘇雞肉卷及烤肉，讓食客感受多一點卡塔爾氣氛。負責人張小姐坦言，計劃開業時，未想到當局會完全放寬營業時間，但有見疫情放緩走向復常，公司決定世界盃前夕斥資千萬投資開新酒吧。她說疫情令市民受困多時，身邊朋友均對開波感雀躍，相信大家也會想出來玩，即使放寬入境措施令外遊意欲增加，但相信仍有不少市民寧願留港消費以免承受在海外中招風險。目前已有不少大枱訂座，不過暫未見到哪一晚賽事特別受歡迎，哪隊最叫座。

食肆灣仔「大排檔小炒」在開波前夕，斥2萬多元添置2部75吋大電視。東主阿健坦言，不為吸客，只為客人可邊食邊開心睇波。他透露公司前日才開會討論是否添置電視播世界盃，但很快就落實安排。他解釋，今年世界盃時間屬「一半半」，前段確實多晚上6時、9時開波，但到本月底後，則很多賽事於晚上11時至凌晨3時舉行，即使政府解除營業時間限制，但考慮到要應付早市，暫維持營業時間至晚上11時，所以未特別為世界盃作準備。近日討論後，仍冀讓食客多一個睇波好地方。