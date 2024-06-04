酒店業界指生意如坐過山車 獻計推AI專員仿「發財巴」谷旅業

政府推行盛事經濟，並在早前公布2024年下半年盛事年表。新民黨立法會議員容海恩與旅遊業相關業界代表召開記者會，講述目前正面對的困難和挑戰。她認為當局應趁暑假黃金檔期主動「搶旅客」，建議設立旅遊大數據平台。業界代表則普遍認為盛事間沒有做好串聯，未能吸引旅客在港逗留更長時間。各業界亦獻計，其中飲食業代表建議本港商場可參考澳門「發財巴」，提供專車連接商場和其他景點。
即將到來的暑假為旅遊旺季，容海恩指當局應推出活動並延續「賞你遊」等成功措施主動「搶旅客」，同時認為政府要加強與業界合作，結合香港當前熱點創造更多打卡點。她又指，當局可用科技協助旅遊業，如收集旅遊大數據，並推出「人工智能(AI)旅遊專員」，為旅客提供旅遊路線及行程建議，鼓勵旅客來港長線遊。
香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉指出，本港酒店業界經營困難，通關後業界生意猶如「坐過山車」般波動，長假期首幾日表現較好，但近尾聲時又會出現「懸崖式下跌」，近期正值旅遊淡季，有酒店房價跌至300至400元。
業界促盛事做好串聯工作
徐英偉認為政府推動盛事應做好串聯工作，以增強旅客效益。他以今年3月的香港金融盛事周為例，「旅客去完(金融盛事周)，因藝術三月留喺香港，之後又再睇七人欖球」。他又斥，政府現仍未公布任何暑假檔期部署，認為政府應提早與業界分享盛事資訊，「最少兩個季度前講！」
香港餐飲聯業協會長黃家和認同，盛事間要做好串聯，並且不能集中在個別地區舉行。針對目前旅客消費模式改變，傾向到地區性特色的小店幫襯，黃家和希望政府「打包式」服務，聯合各界做推廣，例如參考澳門「發財巴」模式，提供免費專車連接商場和其他景點。另外，他亦認為本港可善用長洲、坪洲等發展水上活動，把香港塑造成「國際海上活動中心」。
酒吧業倡撤烈酒稅降成本
酒吧業方面，香港酒吧業協會主席錢雋永表示，上月有100間酒吧舉行抽獎活動，顧客買滿300元即可獲贈抽獎券，抽取飲品和食物，活動共送出3萬張抽獎券，帶來900萬元生意額。他認為活動非常成功，但商戶要自費準備獎品，他希望當局可以支援活動支出或協助業界尋找贊助商，以讓更多酒吧參與，同時建議撤銷烈酒稅，以減少7%營運成本。