酒店業界指生意如坐過山車 獻計推AI專員仿「發財巴」谷旅業

政府推行盛事經濟，並在早前公布2024年下半年盛事年表。新民黨立法會議員容海恩與旅遊業相關業界代表召開記者會，講述目前正面對的困難和挑戰。她認為當局應趁暑假黃金檔期主動「搶旅客」，建議設立旅遊大數據平台。業界代表則普遍認為盛事間沒有做好串聯，未能吸引旅客在港逗留更長時間。各業界亦獻計，其中飲食業代表建議本港商場可參考澳門「發財巴」，提供專車連接商場和其他景點。 即將到來的暑假為旅遊旺季，容海恩指當局應推出活動並延續「賞你遊」等成功措施主動「搶旅客」，同時認為政府要加強與業界合作，結合香港當前熱點創造更多打卡點。她又指，當局可用科技協助旅遊業，如收集旅遊大數據，並推出「人工智能(AI)旅遊專員」，為旅客提供旅遊路線及行程建議，鼓勵旅客來港長線遊。

香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉指出，本港酒店業界經營困難，通關後業界生意猶如「坐過山車」般波動，長假期首幾日表現較好，但近尾聲時又會出現「懸崖式下跌」，近期正值旅遊淡季，有酒店房價跌至300至400元。 業界促盛事做好串聯工作 徐英偉認為政府推動盛事應做好串聯工作，以增強旅客效益。他以今年3月的香港金融盛事周為例，「旅客去完(金融盛事周)，因藝術三月留喺香港，之後又再睇七人欖球」。他又斥，政府現仍未公布任何暑假檔期部署，認為政府應提早與業界分享盛事資訊，「最少兩個季度前講！」