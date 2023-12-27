酒店賓館疫下轉作過渡屋 房屋局停收新申請

疫情重創本港酒店賓館業，政府疫下推出讓酒店或賓館改裝成過渡性房屋的先導計劃，現已停止接受新申請，現有項目則會在可行情況下延長現有租約。負責計劃的房屋局又指，截至上月底已有近9,000伙過渡性房屋投入服務，餘下逾1.2萬伙將分別於明年或2025年首季落成。
港府在2020年《施政報告》宣布推出先導計劃，資助非政府機構租用合適和入住率偏低的酒店和賓館房間作過渡性房屋用途，希望在增加供應的同時，幫助酒店和賓館業界渡過疫情下嚴峻的經營環境。
先導計劃於2021年4月正式實施，翻查房屋局向立法會提交的文件，自計劃推出至去年6月，合共批出約9,465萬元資助額予9個項目，涉及4間酒店和72間賓館，提供816間房間。
旅遊業復甦兼難照顧一般家庭需要
房屋局回覆本報查詢確認，現已不會再接受以酒店或賓館作為過渡性房屋的新申請，解釋因本港旅遊業已逐步復甦，以及考慮到酒店和賓館房間面積一般相對較小、不可煮食，難以照顧一般家庭需要。目前有9個已營運的酒店和賓館項目，當局表示會善用「支持非政府機構推行過渡性房屋資助計劃」的餘款，在可行情況下延長有關租約。
約1.2萬伙未來兩年落成
當局強調，在政府資助計劃和其他資助提供的過渡性房屋單位已達逾2.1萬伙，超出目標的2萬伙，截至上月已有約9,000伙投入服務，預計約有1.1萬伙明年落成啟用，如預計年初落成的將軍澳「邑庭居」、荃灣「普綠軒」和大埔黃魚灘「樂善村」等，餘下約1,000伙則預計在2025年首季落成。