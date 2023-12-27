酒店賓館疫下轉作過渡屋 房屋局停收新申請

疫情重創本港酒店賓館業，政府疫下推出讓酒店或賓館改裝成過渡性房屋的先導計劃，現已停止接受新申請，現有項目則會在可行情況下延長現有租約。負責計劃的房屋局又指，截至上月底已有近9,000伙過渡性房屋投入服務，餘下逾1.2萬伙將分別於明年或2025年首季落成。

港府在2020年《施政報告》宣布推出先導計劃，資助非政府機構租用合適和入住率偏低的酒店和賓館房間作過渡性房屋用途，希望在增加供應的同時，幫助酒店和賓館業界渡過疫情下嚴峻的經營環境。