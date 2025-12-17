酒樓女董事聘6黑工跳蒙古舞罪成　判囚3個月兼罰款4.8萬元

被指聘用6人的公司及公司董事，各被控6項「僱用不可合法受僱的人」罪。(網上圖片)

一名酒樓女董事涉聘6名內地訪客到觀塘恒生大酒樓表演蒙古舞蹈及雜技，裁判官施祖堯今早(17日)在沙田裁判法院裁決時指，被告證供違反常理，不接納被告因疏忽犯案，裁定她罪名成立，就被告面對的6項刑事罪判監3個月，公司面對的6項傳票罪共判罰4.8萬元。被告及後申請定罪上訴，獲准以2萬元保釋、不准離港及到警署報到。

被告黃朋珍(54歲)，被控6項為法人團體中的董事僱用不可合法受僱的人罪；由被告擔任董事的「恒生糧道飲食集團有限公司」則面臨6項僱用不可合法受僱的人傳票罪。控罪指，黃於今年7月28日在香港觀塘，作為以「恒生糧道飲食集團有限公司」為名的法人團體中的董事，僱用不可合法受僱的人，分別為張燕芝、姚瑤、安娜、潘楚晴、索昊宇及周鈺皓為僱員。