酒樓女董事聘6黑工跳蒙古舞罪成　判囚3個月兼罰款4.8萬元

一名酒樓女董事涉聘6名內地訪客到觀塘恒生大酒樓表演蒙古舞蹈及雜技，裁判官施祖堯今早(17日)在沙田裁判法院裁決時指，被告證供違反常理，不接納被告因疏忽犯案，裁定她罪名成立，就被告面對的6項刑事罪判監3個月，公司面對的6項傳票罪共判罰4.8萬元。被告及後申請定罪上訴，獲准以2萬元保釋、不准離港及到警署報到。
被告黃朋珍(54歲)，被控6項為法人團體中的董事僱用不可合法受僱的人罪；由被告擔任董事的「恒生糧道飲食集團有限公司」則面臨6項僱用不可合法受僱的人傳票罪。控罪指，黃於今年7月28日在香港觀塘，作為以「恒生糧道飲食集團有限公司」為名的法人團體中的董事，僱用不可合法受僱的人，分別為張燕芝、姚瑤、安娜、潘楚晴、索昊宇及周鈺皓為僱員。
明顯知道6名舞者為黑工
施官裁決時指，被告身為酒樓老闆，每日親自到酒樓處理事務，重大事務由她決定，包括晚市時段安排表演蒙古舞，明顯會負責相關業務，故認為被告亦會處理聘請員工的事宜。惟被告自辯時卻聲稱聘請「黑工」一事交由員工負責，自己只知道需支付每日5,000元表演費。施官認為，費用對新開張的酒樓來說並非微不足道的開支，被告理應起碼有興趣知道聘請何人表演、是否值得相關價錢等，故認為她明顯知道6人是「黑工」。
被告及友人證供不可信
施官另稱，被告自辯時指托友人協助尋找合適的表演者，更向對方強調需符合勞工法，顯然知道合法聘請僱員的重要性，被告的友人是中醫，對演藝事宜不認識的情況下，被告不可能沒有向友人跟進聘請的表演者是否合法。而被告友人供詞中，被告曾強調表演者一定要是香港合法僱員，向內地舞蹈公司查詢時，對方保證合法。施官認為，友人明知被告對法律議題極度關注，豈會在獲對方保證後沒有再進一步跟進合法問題。兩人及後的談話中，僅提及費用事宜而無提及合法問題。施官認為，友人理應要回覆被告，解釋曾獲舞蹈公司回應表演者是合法，而不是指提及費用事宜，故認為兩人的證供不可信。
