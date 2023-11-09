酥皮蛋撻酸菜魚湯底等6樣本反式脂肪超標　一半涉下月被禁「部分氫化油」成分

港府下月1日起禁止在本地食品使用「部分氫化油」，以響應世界衞生組織消除工業生產反式脂肪酸的含量。食物安全中心從市面收集149個預先或非預先包裝食身樣本化驗，發現有6個樣本的反式脂肪酸含量超出世衞指引水平，調查後發現當中的酥皮蛋撻和兩個酥皮湯的酥皮，可能因使用「部分氫化油」而導致反式脂肪酸超標。
反式脂肪超標樣本較4年前跌
中心早前從市面超市、便利店、餐廳等收集149個食品樣本，發現即食的酥皮蛋撻、油條、兩個酥皮湯的酥皮，以及非即食的響鈴卷和酸菜魚湯底調料，每100克總脂肪含有多於2克工業生產反式脂肪酸，超出世衞標準，佔總數4%。食安中心高級化驗師(風險評估)洪志達稱，2019年進行的同類研究錄得25%樣本超標，而今次則跌至4%，形容明顯有下跌趨勢，市場上的食物「相對安全咗很多」。
「部分氫化油」屬反式脂肪主要來源
在6個反式脂肪酸超標的樣本當中，3個被指含有即將禁用的「部分氫化油」，包括為超標0.2克的酥皮蛋撻，以及兩個分別超標3.5克及3.7克的酥皮湯酥皮。人體攝入過多反式脂肪酸會增加患上心臟病風險，而「部分氫化油」是工業生產反式脂肪酸的主要來源，洪志達解釋禁用「部分氫化油」是「雞和雞蛋」的問題，倘禁用後不論包裝或即食的食品，其反式脂肪酸含量已經會低很多。
油條響鈴僅超標 不涉將被禁配料
食安中心跟進調查後，有關供應酥皮蛋撻和兩個酥皮的食店已接納建議改良食物配方，全部跟進樣本亦已符合世衞標準。至於3個不涉「部分氫化油」但反式脂肪酸超標的樣本，分別為即食油條、預先包裝響鈴卷和酸菜魚湯底調料。中心強調，反式脂肪酸超標不一定源於配方含有即將被禁的「部分氫化油」，反式脂肪酸亦可天然存在於反芻動物，日後如發現懷疑個案亦會個別調查。
為配合下月實施的新規定，食安中心建議業界可要求供應商提供不含「部分氫化油」的配料，或按世衞建議使用芥花籽油、橄欖油、大豆油或粟米油等較健康的替代品。