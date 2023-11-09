酥皮蛋撻酸菜魚湯底等6樣本反式脂肪超標　一半涉下月被禁「部分氫化油」成分

港府下月1日起禁止在本地食品使用「部分氫化油」，以響應世界衞生組織消除工業生產反式脂肪酸的含量。食物安全中心從市面收集149個預先或非預先包裝食身樣本化驗，發現有6個樣本的反式脂肪酸含量超出世衞指引水平，調查後發現當中的酥皮蛋撻和兩個酥皮湯的酥皮，可能因使用「部分氫化油」而導致反式脂肪酸超標。

反式脂肪超標樣本較4年前跌

中心早前從市面超市、便利店、餐廳等收集149個食品樣本，發現即食的酥皮蛋撻、油條、兩個酥皮湯的酥皮，以及非即食的響鈴卷和酸菜魚湯底調料，每100克總脂肪含有多於2克工業生產反式脂肪酸，超出世衞標準，佔總數4%。食安中心高級化驗師(風險評估)洪志達稱，2019年進行的同類研究錄得25%樣本超標，而今次則跌至4%，形容明顯有下跌趨勢，市場上的食物「相對安全咗很多」。