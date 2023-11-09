熱門搜尋:
床蝨 雙11 騙案 三吉彩花 佳子公主 無制限探險隊 白日之下 流感 叱咤2023 區議會選舉2023 姜濤 MIRROR 以巴衝突 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-09 17:01:10

酥皮蛋撻酸菜魚湯底等6樣本反式脂肪超標　一半涉下月被禁「部分氫化油」成分

分享：
食安中心公布預先和非預先包裝食物中的工業生產反式脂肪酸含量風險評估研究報告。(蘇文傑攝)

食安中心公布預先和非預先包裝食物中的工業生產反式脂肪酸含量風險評估研究報告。(蘇文傑攝)

港府下月1日起禁止在本地食品使用「部分氫化油」，以響應世界衞生組織消除工業生產反式脂肪酸的含量。食物安全中心從市面收集149個預先或非預先包裝食身樣本化驗，發現有6個樣本的反式脂肪酸含量超出世衞指引水平，調查後發現當中的酥皮蛋撻和兩個酥皮湯的酥皮，可能因使用「部分氫化油」而導致反式脂肪酸超標。

反式脂肪超標樣本較4年前跌

中心早前從市面超市、便利店、餐廳等收集149個食品樣本，發現即食的酥皮蛋撻、油條、兩個酥皮湯的酥皮，以及非即食的響鈴卷和酸菜魚湯底調料，每100克總脂肪含有多於2克工業生產反式脂肪酸，超出世衞標準，佔總數4%。食安中心高級化驗師(風險評估)洪志達稱，2019年進行的同類研究錄得25%樣本超標，而今次則跌至4%，形容明顯有下跌趨勢，市場上的食物「相對安全咗很多」。

食安中心中心早前從市面超市、便利店、餐廳等收集149個食品樣本，發現即食的酥皮蛋撻、油條、兩個酥皮湯的酥皮，以及非即食的響鈴卷和酸菜魚湯底調料，每100克總脂肪含有多於2克工業生產反式脂肪酸，超出世衞標準，佔總數4%。(蘇文傑攝) 食安中心中心早前從市面超市、便利店、餐廳等收集149個食品樣本，發現即食的酥皮蛋撻、油條、兩個酥皮湯的酥皮，以及非即食的響鈴卷和酸菜魚湯底調料，每100克總脂肪含有多於2克工業生產反式脂肪酸，超出世衞標準，佔總數4%。(蘇文傑攝) 食安中心中心早前從市面超市、便利店、餐廳等收集149個食品樣本，發現即食的酥皮蛋撻、油條、兩個酥皮湯的酥皮，以及非即食的響鈴卷和酸菜魚湯底調料，每100克總脂肪含有多於2克工業生產反式脂肪酸，超出世衞標準，佔總數4%。(蘇文傑攝) 食安中心中心早前從市面超市、便利店、餐廳等收集149個食品樣本，發現即食的酥皮蛋撻、油條、兩個酥皮湯的酥皮，以及非即食的響鈴卷和酸菜魚湯底調料，每100克總脂肪含有多於2克工業生產反式脂肪酸，超出世衞標準，佔總數4%。(蘇文傑攝) 食安中心中心早前從市面超市、便利店、餐廳等收集149個食品樣本，發現即食的酥皮蛋撻、油條、兩個酥皮湯的酥皮，以及非即食的響鈴卷和酸菜魚湯底調料，每100克總脂肪含有多於2克工業生產反式脂肪酸，超出世衞標準，佔總數4%。(蘇文傑攝) 食安中心中心早前從市面超市、便利店、餐廳等收集149個食品樣本，發現即食的酥皮蛋撻、油條、兩個酥皮湯的酥皮，以及非即食的響鈴卷和酸菜魚湯底調料，每100克總脂肪含有多於2克工業生產反式脂肪酸，超出世衞標準，佔總數4%。(蘇文傑攝)

「部分氫化油」屬反式脂肪主要來源

在6個反式脂肪酸超標的樣本當中，3個被指含有即將禁用的「部分氫化油」，包括為超標0.2克的酥皮蛋撻，以及兩個分別超標3.5克及3.7克的酥皮湯酥皮。人體攝入過多反式脂肪酸會增加患上心臟病風險，而「部分氫化油」是工業生產反式脂肪酸的主要來源，洪志達解釋禁用「部分氫化油」是「雞和雞蛋」的問題，倘禁用後不論包裝或即食的食品，其反式脂肪酸含量已經會低很多。

油條響鈴僅超標 不涉將被禁配料

食安中心跟進調查後，有關供應酥皮蛋撻和兩個酥皮的食店已接納建議改良食物配方，全部跟進樣本亦已符合世衞標準。至於3個不涉「部分氫化油」但反式脂肪酸超標的樣本，分別為即食油條、預先包裝響鈴卷和酸菜魚湯底調料。中心強調，反式脂肪酸超標不一定源於配方含有即將被禁的「部分氫化油」，反式脂肪酸亦可天然存在於反芻動物，日後如發現懷疑個案亦會個別調查。

Ad Block

為配合下月實施的新規定，食安中心建議業界可要求供應商提供不含「部分氫化油」的配料，或按世衞建議使用芥花籽油、橄欖油、大豆油或粟米油等較健康的替代品。

Klook.com
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受