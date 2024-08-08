酷熱天氣下4日4宗遇溺 急症科醫生籲泳客量力而為

本港天氣近期持續酷熱，不少市民都會暢泳消暑，惟本月首星期已經發生4宗遇溺案，當中3人為60歲以上人士。有急症科專科醫生指出，泳客在水中不易察覺水分和電解質流失，兩者分別會引致中暑、熱衰竭和肌肉乏力、抽筋。他又指，當身體有徵狀才返回岸上便已經太遲，建議市民要量力而為，以及定時補充水分、電解質。

約3小時後，淺水灣泳灘一名72歲林姓男子昨早約9時半在對開海面遇溺，泳灘救生員隨即往海中拯救，據報事主一度呼吸停頓，其後回復清醒，由救護車送律敦治醫院治理。同時，過去數日西貢和屯門亦分別有市民遇溺受傷及不治(見表)。

過去一星期本港天氣酷熱，即使間中有大雨仍無助降溫，昨日一度錄得攝氏35度高溫，上水更錄得37.7度。很多人在夏天都會游泳消暑，惟昨早3個多小時內已發生兩宗遇溺個案，一死一傷。早上6時許，一名62歲馮姓女子在馬鞍山烏溪沙新村對開約50米海面載浮載沉，途人發現後報警求助，救援人員接報到場後把事主救起，昏迷送威爾斯親王醫院搶救，惜最終證實不治。據了解，死者前一晚向家人表示早上會去游泳，相信案件無可疑。

黃樂孺：有徵狀才上岸太遲

急症科專科醫生黃樂孺接受本報查詢指，夏日在水中的氣溫雖然不及岸上炎熱，但做運動的過程都會流汗和產生熱能，新陳代謝加快亦會消耗更多能量，同時不易察覺水分流失，建議市民游水時要注意補充水分和電解質，以免因流失太多水分引致中暑、熱衰竭，又指電解質流失會影響肌肉乏力和抽筋。他直言，在陸上感到不適可以坐在地上休息，或是暈倒在地上，但在水上暈倒或抽筋就有機會下沉。

被問到身體出現哪些警號便應返回岸上，黃樂孺強調市民應量力而為，「有徵狀先返上岸已經太遲」，指每個人體能不一，建議即使沒有不適也應每隔一段短時間上岸休息一下、補充防曬等，「少少水隔唔到太多紫外光，冇做好防曬就容易曬傷。」他建議，市民可以飲用帶有少許糖分的運動飲品，一併補充水分和電解質中的鈉和鉀，又稱這同樣適用於遠足和戶外工作人士。

另外，針對年長人士特別是長期病患者，黃樂孺呼籲要留意平時服用的藥物會如何影響身體及自然反應，舉例稱運動期間心跳會加快和流汗，但一些血壓藥或會抑制心跳加快速度，「心臟做運動時唔會泵多啲血」，便會使全身不夠氧氣。

李福基倡泳服保持涼爽

家庭醫生李福基亦向本報指出，游泳前如果沒有補充足夠水分，即使浸在水中也有機會脫水，建議在陽光猛烈的日子要先飲多些水，「唔好覺得口渴先飲」，避免因脫水導致暈倒，直言在水中暈倒而未獲救生員及時察覺，就有機會很快「濁親」和失去知覺。他又提醒，烈日當空的紫外線很強，泳客有機會灼傷和曬傷，建議要有足夠、防曬系數15或以上的防曬並要定時補充，以及穿著較鬆身的衣服，「喺水入面始終都係熱，要保持涼爽。」