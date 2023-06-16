酷熱天氣改變出沒周期 蝴蝶物種創18年新高

全球天氣暖化，本港在2022年全年平均氣溫為攝氏23.9度，較1991至2020年正常值高0.4度，天氣暖化影響在港出現物種、數量等。環保團體綠色力量公布最新「節氣觀蝶調查」，中國二十四個節氣於城門郊野公園和大埔滘自然護理區兩個蝴蝶熱點，錄得自調查以來最多蝴蝶物種、共128種，個體數量逾4,800隻，團體指是受全球暖化影響，料對本地整體生態長遠會帶來負面影響。

節氣觀蝶調查自 2005年開展，持續比較本地蝴蝶物種和數量與節氣的關係，了解蝴蝶出沒模式的變化。最新一年調查結果(2022年2月「立春」至2023年1月「大寒」；共二十四個節氣)。

綠色力量助理高級教育及項目經理游靜賢指，蝴蝶物種數目自2005年以來不斷上升，最新調查再創新高至128種，較過去17年平均值高出9%，並錄得4種新蝴蝶，包括青園粉蝶(Cepora nadina)、白襯安灰蝶(Ancema blanka)、珍灰蝶(Zeltus amasa)和娜生灰蝶(Sinthusa nasaka)，前三者是香港近年新記錄物種，屬熱帶地區蝴蝶。游靜賢指，隨著全球暖化，本地近年錄得愈來愈多原屬熱帶地區的蝴蝶，令本地蝴蝶物種數目持續增加。

本地蝴蝶的出沒周期亦見明顯不同，游靜賢以本港五種常見的鳳蝶為例，過往該五種常見鳳蝶均呈穩定的出沒規律，一般每年有三次高峰，包括「春分」(3月下旬)、「芒種」(6月上旬)和「霜降」(10月下旬)，會錄得大量個體數量。近5年平均溫度較2005-2017年高攝氏1度，近5年於「雨水」(2月下旬)鳳蝶已出現高峰，數量較以往平均增97.5%，顯示蝴蝶提早活躍。