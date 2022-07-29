酷熱天氣行山輕視水量中暑求助急升　民安隊：忌飲凍飲

香港人熱愛行山，卻未必留意到山上危機四伏。今年上半年的攀山拯救相關死亡人數，已超過去年全年數字。為免市民樂極生悲，消防處、民安隊、飛行服務隊及警務處聯合呼籲，市民在酷熱天氣下行山應量力而為。民安隊亦分享搜救經驗，提醒市民行山時不要喝凍飲。

消防表示，本港天氣持續酷熱，本月截至上周四就有122宗與攀山有關的中暑求助個案。今年截至上周末，攀山拯救相關死亡人數，已經超過去年全年的14宗。今年截至本周二，政府飛行服務隊已經執行430宗搜救行動，接近3、4年前的全年總數。而近3個月酷熱天氣警告生效期間，共處理20宗暑熱個案，其中6宗是嚴重個案。

攀山拯救專隊： 行山要帶備3公升水

攀山拯救專隊高級消防隊長羅文傑表示，市民要避免行山中暑，起碼要帶備3公升水，行山期間每15至20分鐘飲100至200毫升水，又說很多求助的市民輕視水量，低估天氣、高估自己的能力。他認為市民在規劃路綫時要選擇多樹蔭的地方、有無足夠撤退路線，以及士多、水機等補給點，避開中午陽光最猛烈的時段出發等。

民安隊： 發現有危險 最好原路折返

民安隊山嶺搜救中隊第四分隊指揮官李家明提醒，市民最好結伴上山，即使一個人出發，都要定時在社交平台上載身處位置的相片，讓搜救人員有跡可尋。近年有人看到網上片段就行山，但很多網絡紅人喜歡標示「靚景」和「打卡位」，忽略危險地方，如果市民到場後發現有危險，最理想是原路折返。

民安隊又提醒市民酷熱天氣上山時，切忌飲凍飲，以免「攪肚痛」釀成悲劇。他表示，曾有三、四宗個案，有行山客行至半山腹肚不適，需要如廁，惟山上無洗手間，尷尬之下只能找密林解決。但有人會因尷尬走進密林之中，看到樹以為是草地卻是崖邊，一失足或腳軟就會墮崖，到被尋獲時褲子被拉低至膝蓋以下，即未完成整個如廁過程即遇險。



政府飛行服務隊二級空勤主任張智淵提醒，市民等待直升機救援時，要利用通訊軟件分享實時位置或標距柱座標，亦要揮動衣服、毛巾，以及用手機電筒功能畫圓圈，以便直升機知道位置。