酷熱天氣警告昨生效 市區最高33度 沙田地盤石屎工疑中暑暈倒 搶救不治

天文台預測，今早最低氣溫約28度，日間部分時間有陽光及酷熱，但局部地區有驟雨，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。天文台又預測，明日部分時間有陽光，日間酷熱。周末有幾陣驟雨，下周初氣溫稍為下降。

踏入夏季，又迎來炎熱天氣。天文台昨日中午一度發出酷熱天氣警告，市區最高氣溫達攝氏33度，新界北區部分地區更超越34度。酷熱天氣警告生效下，在沙田一個地盤，一名石屎工人懷疑中暑暈倒，送院搶救後終不治，死因有待驗屍確定。

酷熱天氣警告生效下，加上濕度高，戶外工作者面對更高風險。昨日下午3時許，沙田銀城街近威爾斯親王醫院一個地盤，一名42歲地盤石屎工人懷疑中暑昏迷。警方和救援人員接報後趕至現場，由救護車將他送院搶救，可惜最終不治。根據天文台紀錄，昨午3時，沙田區錄得超過33度。

醫管局對事件感到難過，對離世工人的家人致以深切慰問。局方指已要求工程承建商，必須為家屬提供適切協助，妥善照顧家屬處理工人的後事。局方指，威爾斯親王醫院已將個案呈交死因裁判官跟進，亦已要求總承建商詳細調查事件及提交報告。局方知悉，承建商會向勞工處呈報事件，局方將會督促承建商全力配合勞工處及相關執法部門的調查。