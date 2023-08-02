酷熱天氣警告｜民政事務總署開放19間臨時避暑中心（附列表）

臨時避暑中心會在酷熱天氣警告生效期間全日開放予市民避暑，民政事務總署今日（2日）開放19間社區會堂和社區中心作臨時避暑中心，中心內會供應被鋪及睡覺的地方予有需要人士，亦有職員當值。
開放時間：
晩上10時半至翌日早上8時
查詢熱線：
2572 8427
臨時避暑中心地點：
香港島
- 中西區—西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓西營盤社區綜合大樓社區會堂
- 東區—銅鑼灣福蔭道7號3樓銅鑼灣社區中心
- 南區—奇力灣華貴邨華貴社區中心
- 灣仔—灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下低層灣仔活動中心
九龍區
- 九龍城—紅磡庇利街42號九龍城政府合署1樓紅磡社區會堂
- 觀塘—藍田啟田道71號藍田（西區）社區中心
- 深水埗—長沙灣麗閣邨麗閣社區會堂
- 黃大仙—慈雲山雲華街45號慈雲山（南區）社區中心
- 油尖旺—油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心
新界區：
- 離島—東涌文東路39號東涌市政大樓地下東涌社區會堂
- 葵青—葵涌葵盛西邨第六座平台葵盛社區會堂
- 北區—粉嶺祥華邨祥華社區會堂
- 西貢—將軍澳坑口培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓地下坑口社區會堂
- 沙田—沙田隆亨邨隆亨社區中心
- 大埔—大埔鄉事會街2號大埔社區中心
- 荃灣—荃灣梨木樹邨康樹樓地下梨木樹社區會堂
- 屯門—屯門蝴蝶邨（近蝶心樓）蝴蝶灣社區中心
- 元朗—元朗朗屏邨朗屏社區會堂
- 元朗—天水圍天耀邨天耀社區中心