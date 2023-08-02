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2023-08-02 17:57:25

酷熱天氣警告｜民政事務總署開放19間臨時避暑中心（附列表）

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酷熱天氣警告｜民政事務總署開放19間臨時避暑中心

酷熱天氣警告｜民政事務總署開放19間臨時避暑中心。（蘇文傑 攝／資料圖片）

臨時避暑中心會在酷熱天氣警告生效期間全日開放予市民避暑，民政事務總署今日（2日）開放19間社區會堂和社區中心作臨時避暑中心，中心內會供應被鋪及睡覺的地方予有需要人士，亦有職員當值。

開放時間：

晩上10時半至翌日早上8時

查詢熱線：

2572 8427

（李睿哲 攝／資料圖片）

臨時避暑中心地點：

香港島

  • 中西區—西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓西營盤社區綜合大樓社區會堂
  • 東區—銅鑼灣福蔭道7號3樓銅鑼灣社區中心
  • 南區—奇力灣華貴邨華貴社區中心
  • 灣仔—灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下低層灣仔活動中心

九龍區

  • 九龍城—紅磡庇利街42號九龍城政府合署1樓紅磡社區會堂
  • 觀塘—藍田啟田道71號藍田（西區）社區中心
  • 深水埗—長沙灣麗閣邨麗閣社區會堂
  • 黃大仙—慈雲山雲華街45號慈雲山（南區）社區中心
  • 油尖旺—油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心

新界區：

  • 離島—東涌文東路39號東涌市政大樓地下東涌社區會堂
  • 葵青—葵涌葵盛西邨第六座平台葵盛社區會堂
  • 北區—粉嶺祥華邨祥華社區會堂
  • 西貢—將軍澳坑口培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓地下坑口社區會堂
  • 沙田—沙田隆亨邨隆亨社區中心
  • 大埔—大埔鄉事會街2號大埔社區中心
  • 荃灣—荃灣梨木樹邨康樹樓地下梨木樹社區會堂
  • 屯門—屯門蝴蝶邨（近蝶心樓）蝴蝶灣社區中心
  • 元朗—元朗朗屏邨朗屏社區會堂
  • 元朗—天水圍天耀邨天耀社區中心

▼熱衰竭可致中暑▼

夏天注意，熱衰竭可致中暑。（AM730製圖） 夏天注意，熱衰竭可致中暑。（AM730製圖） 夏天注意，熱衰竭可致中暑。（AM730製圖） 夏天注意，熱衰竭可致中暑。（AM730製圖）

▼按圖輯放大夏天消暑3式▼

夏天消暑3式。（AM730製圖） 夏天消暑3式。（AM730製圖） 夏天消暑3式。（AM730製圖） 夏天消暑3式。（AM730製圖）
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