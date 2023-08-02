酷熱天氣警告｜民政事務總署開放19間臨時避暑中心（附列表）

臨時避暑中心會在酷熱天氣警告生效期間全日開放予市民避暑，民政事務總署今日（2日）開放19間社區會堂和社區中心作臨時避暑中心，中心內會供應被鋪及睡覺的地方予有需要人士，亦有職員當值。

開放時間：

晩上10時半至翌日早上8時

查詢熱線：

2572 8427