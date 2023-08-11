酷熱天氣隨時「攞命」　「一線通平安鐘™」慈善計劃發起助獨居長者解困行動

在極端天氣漸成常態下，近年酷熱天氣日數增加。長者本身身體較易出毛病，加上不少獨居、雙老長者居住環境欠佳，倘若行動不便，在家因焗熱天氣求救數字日增。長者安居協會每年都在極端天氣下加大人手支援長者，以「救得一個得一個」為宗旨，為長者提供及時解困、甚至以「救命」為首要的協助。「一線通平安鐘™」慈善計劃全靠善長捐款，全數用於支援獨老、雙老及有需要長者，每年約10,000名長者獲得免費服務。因應近日天氣持續酷熱，協會現誠邀社會大眾及企業化身大使，加入酷熱下「為長者解困」行動，下載並填寫專屬籌款表格，指定期內收集好善款一拼交回長者安居協會，所有捐款者均可獲得電子嘉許狀，而發起徵集籌款者，更可獲特別設計的嘉許狀。首三名徵集得最高款項人士/ 公司/ 團體，更可獲得獎座，以作表揚。
酷熱天氣獨居長者困難增加 平安鐘救急服務刻不容緩
82歲的黃伯伯獨居於粉嶺龍躍頭一個位置偏遠的鐵皮屋內近40年，亦使用一線通平安鐘™多年，自90年代起已在獲資助下每月使用服務。早年與家人分離，親人不在香港，伯伯在偏遠又簡陋的鐵皮屋中過著深居簡出的生活，患有腸癌及心臟衰退的他坦言感受到身體情況漸不如前，更曾多次因腸塞、肚痛等身體問題按鐘求助。黃伯伯指，「一線通平安鐘™」服務令獨居於偏遠的他亦能快速獲得支援，而無需在身體不適下仍要向救護員指示居住位置，「好唔舒服要入醫院，就按平安鐘幫手叫車，熱線姑娘有晒紀錄，唔駛再同救護員講地址、邊度上車，呢度咁遠真係有排講，就算喺附近加個箭咀，都好難叫人入來。」
有次伯伯更曾因中風需被急送到深切治療部，亦是在危急關頭向「一線通平安鐘™」求助。伯伯形容情況驚險，「平時腸問題唔舒服，都叫做預計到自己幾時要入醫院、幾時休息下冇事，但中風真係預計唔到，我最叻就係有用平安鐘，救番自己條命!」近年極端天氣日子漸增，一冷一熱天氣對於居住在環境較惡劣地方的黃伯來說，也是一個挑戰，「始終年紀大，以前自己修理屋企都冇問題，依家一熱天就會氣促，亦好易攰，腳又唔夠力，只可以一朝早出一次去，夜晚連行上一層廚房都唔去到喇。」伯伯又指，「一線通平安鐘™」定期有職員主動關心其近況，並發送極端天氣等提示資訊，雖然年紀漸長、身體日差是無法避免，但仍然可給予他一份安心，可以繼續有尊嚴地面對晚年獨居生活，「未來幾年後會點冇人知，但起碼依家仲可以好好自己過日子」。
誠邀您推動身邊親友 一同在酷熱下支持長者獲免費「一線通平安鐘™」服務
長者安居協會透過「一線通平安鐘™」慈善計劃，每年為約10,000名長者提供免費「一線通平安鐘™」24小時緊急支援及全面關顧服務，讓無依無靠的長者遇到任何緊急狀況，都可以隨時得到支援。除了緊急支援服務，「一線通平安鐘™」服務熱線中心亦會發出「愛心提提你」的語音提示，透過短訊發放酷熱天氣提示訊息等，讓長者知悉天氣變化及相關注意事項，避免長者出現因酷熱天氣導致身體不適的情況。現誠邀社會大眾及企業捐款支持，善款可讓有需要及合乎申請資格的獨居長者、雙老及弱勢長者免費獲得服務，守護長者平安。善長更可化身籌款大使，加入酷熱下「為長者解困」行動，下載並填寫專屬籌款表格，指定期內收集好善款一拼交回長者安居協會，所有捐款者均可獲得電子嘉許狀，而發起徵集籌款者，更可獲特別設計的嘉許狀。首三名徵集得最高款項人士/ 公司/ 團體，更可獲得獎座，以作表揚。
捐款方法 (捐款滿港幣 $100 或以上可申請免稅)
- 協會網頁捐款
https://www.schsa.org.hk/tc/hot-weather/donation-and-social-service/hot-weather
- 支付寶香港 App
https://w.alipay.hk/s04/8MUStR8FDc
- 支票 / 匯票*
抬頭請填上「長者安居服務協會」或 "Senior Citizen Home Safety Association"
- 便利店*
於7-Eleven 捐款予「長者安居協會」（每次100至5,000港元）
- 直接存入「長者安居服務協會」銀行戶口*
匯豐銀行 (004-400-648556-292)
中國銀行 (026-710-0-011261-2)
恒生銀行 (024-388-802761-001)
東亞銀行 (015-166-40-400009-4)
*如需捐款收據，請將支票或銀行入數紙或7-Eleven收銀機票根一併交回本會，請寫上收據抬頭及地址，並列明「酷熱下為長者解困行動捐款」。
酷熱下「為長者解困」行動籌款表格
查詢
電話：2952 7330
電郵：[email protected]
網址: www.schsa.org.hk
地址: 長者安居服務協會 何文田愛民廣場二樓S2 (籌款及慈善部)