酷熱天氣隨時「攞命」　「一線通平安鐘™」慈善計劃發起助獨居長者解困行動

在極端天氣漸成常態下，近年酷熱天氣日數增加。長者本身身體較易出毛病，加上不少獨居、雙老長者居住環境欠佳，倘若行動不便，在家因焗熱天氣求救數字日增。長者安居協會每年都在極端天氣下加大人手支援長者，以「救得一個得一個」為宗旨，為長者提供及時解困、甚至以「救命」為首要的協助。「一線通平安鐘™」慈善計劃全靠善長捐款，全數用於支援獨老、雙老及有需要長者，每年約10,000名長者獲得免費服務。因應近日天氣持續酷熱，協會現誠邀社會大眾及企業化身大使，加入酷熱下「為長者解困」行動，下載並填寫專屬籌款表格，指定期內收集好善款一拼交回長者安居協會，所有捐款者均可獲得電子嘉許狀，而發起徵集籌款者，更可獲特別設計的嘉許狀。首三名徵集得最高款項人士/ 公司/ 團體，更可獲得獎座，以作表揚。

立即捐款，為長者解困保命

酷熱天氣獨居長者困難增加 平安鐘救急服務刻不容緩

82歲的黃伯伯獨居於粉嶺龍躍頭一個位置偏遠的鐵皮屋內近40年，亦使用一線通平安鐘™多年，自90年代起已在獲資助下每月使用服務。早年與家人分離，親人不在香港，伯伯在偏遠又簡陋的鐵皮屋中過著深居簡出的生活，患有腸癌及心臟衰退的他坦言感受到身體情況漸不如前，更曾多次因腸塞、肚痛等身體問題按鐘求助。黃伯伯指，「一線通平安鐘™」服務令獨居於偏遠的他亦能快速獲得支援，而無需在身體不適下仍要向救護員指示居住位置，「好唔舒服要入醫院，就按平安鐘幫手叫車，熱線姑娘有晒紀錄，唔駛再同救護員講地址、邊度上車，呢度咁遠真係有排講，就算喺附近加個箭咀，都好難叫人入來。」

有次伯伯更曾因中風需被急送到深切治療部，亦是在危急關頭向「一線通平安鐘™」求助。伯伯形容情況驚險，「平時腸問題唔舒服，都叫做預計到自己幾時要入醫院、幾時休息下冇事，但中風真係預計唔到，我最叻就係有用平安鐘，救番自己條命!」近年極端天氣日子漸增，一冷一熱天氣對於居住在環境較惡劣地方的黃伯來說，也是一個挑戰，「始終年紀大，以前自己修理屋企都冇問題，依家一熱天就會氣促，亦好易攰，腳又唔夠力，只可以一朝早出一次去，夜晚連行上一層廚房都唔去到喇。」伯伯又指，「一線通平安鐘™」定期有職員主動關心其近況，並發送極端天氣等提示資訊，雖然年紀漸長、身體日差是無法避免，但仍然可給予他一份安心，可以繼續有尊嚴地面對晚年獨居生活，「未來幾年後會點冇人知，但起碼依家仲可以好好自己過日子」。