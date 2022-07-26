酷熱天氣｜團體籲政府考慮立法 如達一定溫度停止戶外工作

天文台本月連續多日發出酷熱天氣警告，不少戶外工作人士，需要忍受在極為炎熱的天氣下工作。工聯職安健協會表示，不時收到有戶外工作的工友反映，出現懷疑中暑或熱衰竭的情況，認為現行法例對勞工在酷熱天氣下工作保障不足，促請當局立法保障，例如到一定溫度就要停止戶外工作，代替現時只發出工作指引的做法。

工聯職安健協會主席林淑儀表示，香港對預防中暑的措施，現時只有「預防工作時中暑的風險評估」指引，當中指引亦非強制執行，對工人保障極為不足。僱主亦可不足必跟從，故建議要立法規管，例如去到一定溫度，就要停止戶外工作，僱主亦必須提供設備，包括設帳篷及提供飲用水等，防止員工中暑。

多個公會籲改善酷熱天氣下工作環境

香港園林及樹藝專業人員總會主席黎家銘表示，正跟進一個月前，一名負責修剪樹木的工友猝死的個案，懷疑與中暑有關，工會亦不時收到有工友懷疑中暑同熱衰竭的情況，但由於部份工友以日薪支薪，如果缺勤會失去收入，但在身體不適的情況下工作，較大機會受傷。

香港民用航空事業職工總會秘書長葉偉明表示，於停機坪工作溫度高，需要消耗大量體力及水份，部份工友在一班貨機工作後，要立即到另一班機工作，情況不理想，認為中間需要有時間休息及補充水份。