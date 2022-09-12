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2022-09-12 18:12:40

酷熱天氣｜政府開放18間臨時避暑中心　進入者要用「安心出行」 (附名單)

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政府開放18間臨時避暑中心，圖為隆亨社區中心。(資料圖片)

政府開放18間臨時避暑中心，圖為隆亨社區中心。(資料圖片)

民政事務總署宣布，18間臨時避暑中心今日(9月12日)將繼續開放。中心會在酷熱天氣警告生效期間，全日開放予市民避暑，並在晚上10時30分至翌日早上8時期間提供被鋪及睡覺的地方。所有進入人士必須使用「安心出行」程式掃描場地二維碼，沒有智能電話、長者等獲豁免人士，可改以填表登記個人資料。

臨時避暑中心地址

香港區

  • 中西區　西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓西營盤社區綜合大樓社區會堂
  • 東區　　銅鑼灣福蔭道7號3樓銅鑼灣社區中心
  • 南區　　奇力灣華貴邨華貴社區中心
  • 灣仔　　灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下低層灣仔活動中心

九龍區

  • 九龍城　紅磡庇利街42號九龍城政府合署1樓紅磡社區會堂
  • 觀塘　　藍田啟田道71號藍田(西區)社區中心
  • 深水埗　深水埗石硤尾邨42座地下石硤尾社區會堂
  • 黃大仙　慈雲山雲華街45號慈雲山(南區)社區中心
  • 油尖旺　油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心

新界區

  • 離島　東涌文東路39號東涌市政大樓地下東涌社區會堂
  • 葵青　葵涌葵盛西邨第六座平台葵盛社區會堂
  • 北區　粉嶺祥華邨祥華社區會堂
  • 西貢　將軍澳至善街5號將軍澳南服務設施大樓地下至善活動中心
  • 沙田　沙田隆亨邨隆亨社區中心
  • 大埔　大埔鄉事會街2號大埔社區中心
  • 荃灣　荃灣梨木樹邨康樹樓地下梨木樹社區會堂
  • 屯門　屯門湖山路101號湖山路社區會堂
  • 元朗　元朗朗屏邨朗屏社區會堂

另外，民政事務總署表示除開放的臨時避暑中心外，部分社區會堂和社區中心亦會在開放時間內，供市民作日間避暑之用，名單可按此

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