酷熱天氣｜政府開放18間臨時避暑中心　進入者要用「安心出行」 (附名單)

民政事務總署宣布，18間臨時避暑中心今日(9月12日)將繼續開放。中心會在酷熱天氣警告生效期間，全日開放予市民避暑，並在晚上10時30分至翌日早上8時期間提供被鋪及睡覺的地方。所有進入人士必須使用「安心出行」程式掃描場地二維碼，沒有智能電話、長者等獲豁免人士，可改以填表登記個人資料。

臨時避暑中心地址

香港區

中西區 西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓西營盤社區綜合大樓社區會堂

東區 銅鑼灣福蔭道7號3樓銅鑼灣社區中心

南區 奇力灣華貴邨華貴社區中心

灣仔 灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下低層灣仔活動中心

九龍區

九龍城 紅磡庇利街42號九龍城政府合署1樓紅磡社區會堂

觀塘 藍田啟田道71號藍田(西區)社區中心

深水埗 深水埗石硤尾邨42座地下石硤尾社區會堂

黃大仙 慈雲山雲華街45號慈雲山(南區)社區中心

油尖旺 油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心

新界區

離島 東涌文東路39號東涌市政大樓地下東涌社區會堂

葵青 葵涌葵盛西邨第六座平台葵盛社區會堂

北區 粉嶺祥華邨祥華社區會堂

西貢 將軍澳至善街5號將軍澳南服務設施大樓地下至善活動中心

沙田 沙田隆亨邨隆亨社區中心

大埔 大埔鄉事會街2號大埔社區中心

荃灣 荃灣梨木樹邨康樹樓地下梨木樹社區會堂

屯門 屯門湖山路101號湖山路社區會堂

元朗 元朗朗屏邨朗屏社區會堂

另外，民政事務總署表示除開放的臨時避暑中心外，部分社區會堂和社區中心亦會在開放時間內，供市民作日間避暑之用，名單可按此。