酸鹼值偏低 3款兒童牙膏或損琺瑯質

從小「你又刷、我又刷」，誰知兒童牙膏或令牙齒愈刷愈不健康。消委會測試市面30款牙膏，其中13款兒童牙膏中的3款「Elmex」、「Dr Brown's」和「Tom's」酸鹼值(pH)分別為5、3.8和4.8，不符要求，內地訂立牙膏酸鹼值應介乎5.5至10.5之間，有機會溶解琺瑯質，弱化牙齒表面，在刷牙時更易磨損。其中「Dr Brown's」生產商解釋，口腔環境較酸可抑制細菌生長，消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀反駁，酸性環境其實有利細菌生長。
27款牙膏檢出重金屬
重金屬測試中，30款牙膏有7款牙膏檢出砷含量每公斤0.088至0.29毫克、6款同時含鉛；合共26款檢出鉛每公斤0.052至0.80毫克，雖均符合內地相關標準，但消委會提醒，重金屬可積聚於人體內，尤其嬰幼兒健康風險更高，檢出重金屬的樣本包括標示適合嬰幼兒(3歲或以下)使用，嬰幼兒未必懂得漱口或吐掉牙膏，建議家長從旁指導減少兒童吞服牙膏機會。另外，逾半樣本檢出丁香油酚、檸檬烯香料，小部分人或會有過敏反應，7款牙膏包括「Colgate高露潔」檢出含量超出歐盟需標示上限但未有列於成分表。測試結果已轉交海關跟進。「Colgate高露潔」生產商回應，產品成分內丁香油酚濃度低於0.01%，與消委會測試結果不符。