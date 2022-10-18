酸鹼值偏低 3款兒童牙膏或損琺瑯質

從小「你又刷、我又刷」，誰知兒童牙膏或令牙齒愈刷愈不健康。消委會測試市面30款牙膏，其中13款兒童牙膏中的3款「Elmex」、「Dr Brown's」和「Tom's」酸鹼值(pH)分別為5、3.8和4.8，不符要求，內地訂立牙膏酸鹼值應介乎5.5至10.5之間，有機會溶解琺瑯質，弱化牙齒表面，在刷牙時更易磨損。其中「Dr Brown's」生產商解釋，口腔環境較酸可抑制細菌生長，消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀反駁，酸性環境其實有利細菌生長。