醫健通兩功能周四擴展至「試點計劃」兩深圳牙科機構

醫務衞生局今日(17日)公布，醫健通流動應用程式的「跨境健康紀錄」及「個人資料夾」功能由後日(19日)起擴展至「長者醫療券大灣區試點計劃」下兩間位於深圳的牙科醫療機構──深圳愛康健口腔醫院和深圳紫荊口腔門診部／深圳朱勝吉口腔門診部，讓香港市民可跨境使用電子健康紀錄。
長者只須在就診前一日提出申請
擬到上述兩間牙科醫療機構的合資格長者可透過「跨境健康紀錄」功能，預先申請過去3年存放在醫健通的電子健康紀錄。系統核實後，長者會在醫健通流動應用程式收到「檔案二維碼」和「密碼二維碼」，於相關牙科醫療機構就診時，醫護人員通過掃讀長者出示的該兩個二維碼，便可開啓及瀏覽相關電子健康紀錄，以助診斷和治療。核實申請和準備電子健康紀錄所需的時間不超過24小時，長者只要在前往相關牙科醫療機構就診前一日提出申請，便可確保其電子健康紀錄在就診時已準備就緒。
「個人資料夾」保存境內外病歷紀錄
此外，長者可透過「個人資料夾」功能將境外求醫時取得的醫療紀錄存放在戶口內，以更好保存和運用來自境內外的個人病歷紀錄。醫衞局亦已於深圳新風和睦家醫院和愛康健口腔醫院設立支援站，協助香港市民了解及使用相關功能。市民如欲了解更多詳情，可瀏覽醫健通專題網站。