醫健通兩功能周四擴展至「試點計劃」兩深圳牙科機構

醫務衞生局今日(17日)公布，醫健通流動應用程式的「跨境健康紀錄」及「個人資料夾」功能由後日(19日)起擴展至「長者醫療券大灣區試點計劃」下兩間位於深圳的牙科醫療機構──深圳愛康健口腔醫院和深圳紫荊口腔門診部／深圳朱勝吉口腔門診部，讓香港市民可跨境使用電子健康紀錄。

長者只須在就診前一日提出申請

擬到上述兩間牙科醫療機構的合資格長者可透過「跨境健康紀錄」功能，預先申請過去3年存放在醫健通的電子健康紀錄。系統核實後，長者會在醫健通流動應用程式收到「檔案二維碼」和「密碼二維碼」，於相關牙科醫療機構就診時，醫護人員通過掃讀長者出示的該兩個二維碼，便可開啓及瀏覽相關電子健康紀錄，以助診斷和治療。核實申請和準備電子健康紀錄所需的時間不超過24小時，長者只要在前往相關牙科醫療機構就診前一日提出申請，便可確保其電子健康紀錄在就診時已準備就緒。