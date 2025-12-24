醫健通「跨境健康紀錄」功能即日起擴展至全港約630萬用戶

醫務衞生局公布，醫健通流動應用程式的「跨境健康紀錄」功能即日起，由目前限於合資格使用醫療券的長者，擴展至全港約630萬醫健通用戶，便利更多市民安全地於指定境外醫療機構，跨境使用電子健康紀錄，以獲得更連貫的醫療服務。

求診時展示二維碼

由即日起，全港所有醫健通用戶在20間指定境外醫療機構接受診症前，可預先透過醫健通流動應用程式的「跨境健康紀錄」功能，申請過去3年存放在醫健通的電子健康紀錄，用戶隨即會在流動應用程式收到「申請二維碼」和「密碼二維碼」。用戶在指定醫療機構求診時，可向當地醫護人員展示二維碼，讓其在指定網絡瀏覽器上開啟及瀏覽相關健康紀錄，以助診斷和治療。指定醫療機構每次取覽時，用戶均會透過選擇的通訊方式，例如手機短訊或電郵收到通知，以保障個人醫健通戶口的資料私隱及安全。用戶亦可透過流動應用程式的「照顧者」功能，為家人申請使用服務。