醫務中心女董事及男醫生涉藏假HPV疫苗罪脫　控方再提覆核

海關和衞生署3年前在尖沙咀加維醫務及疫苗中心，檢獲一批懷疑偽造商標的HPV疫苗「加衛苗9」。(資料圖片／陳奕釗攝)

海關聯同衛生署於2019年7月，在位於尖沙嘴的加維醫務及疫苗中心兩度突擊巡查中，搜獲共154劑，懷疑偽造商標的HPV疫苗「加衛苗9」。當中女董事、男醫生及醫務中心被控5項違反管有偽造商標貨品罪，經審訊後女董事及男醫生脫罪，醫務中心則罪成被判罰款。

案件押至11月14日判決

控方今於九龍城裁判法院就兩人脫罪再提出覆核，指女董事作為公司唯一受託人，卻未有盡職審查。辯方重申女董事沒有任何醫學資格，只能聘請有相關資格人士處理。暫委裁判官黃子豪聽罷雙方陳詞後，將案件押後至11月14日頒布決定。

被告分別是女董事黃惠詩(36歲)、男醫生駱毅生(55歲)以及加維醫務及疫苗中心有限公司。控方陳詞指，女被告黃惠詩作為加維的唯一董事，有責任監督公司一切運作，包括採購涉案疫苗。但在其同意、縱容或疏忽下，加維分別管有6盒及148盒，載有美國藥廠默沙東的商標「MSD」的冒牌「加衛苗9」，故認為她未有盡職審查。

雖然黃惠詩委託醫學界名人蕭鎮賢負責營運，惟因蕭鎮賢沒有相關資格，黃惠詩才會聘用男被告駱毅生。不過海關第二次巡查加護診所時，作為唯一合資人士的駱毅生根本不在場。至於駱毅生，控方則指他的職責是要為病人提供醫學建議，病人需經過其診斷方可接種疫苗，儘管他不曾親自幫病人打針，但在同一地點他卻管有6盒偽冒「MSD」商標的「加衛苗9」。

加維於早前被裁定2項管有已應用虛假商品說明的貨品作售賣或任何商業或製造用途罪成，被判罰款10萬元。

