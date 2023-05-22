醫務衞生局政治助理懸空近一年　祁志鴻今履新　江玉歡：有政助梗係好好多

李家超已先後委任14名副局長和19名政治助理，在三司十五局當中除不設副局長和政治助理的公務員事務局外，只剩下政制及內地事務局局長政治助理一職懸空。

現年35歲的祁志鴻持有香港中文大學社會科學學士學位，主修社會學，2010年起任職立法會議員辦事處，至去年起出任議員辦事處主任。據了解，他之前是選委界立法會議員簡慧敏的議員辦事處主任。

江玉歡盼增與官溝通：我哋又唔係怪物

選委界立法會議員江玉歡向本報稱，醫衞局終聘得政治助理「梗係好好多」，認為他們負責議員和官員的聯絡角色很重要，又稱醫衞局以往「同我溝通方面欠缺咗啲」，期望該局政治助理就任使雙方日後交流更順暢，例如她目前關注的基層醫療、精神健康等議題，笑稱「我哋(議員)都唔係好恐怖姐，又唔係怪物」。

江玉歡又透露，最近有不少政府官員主動聯絡她，尤其是與她所加入委員會的相關政策局，「發展局真係鍥而不捨聯絡……要約到你得閒開會為止」，反映政府現時十分着緊與議員溝通和解釋政策，「如果有政策想推動，大家溝通好重要。」她又讚揚現屆政府官員與議員溝通方面，較上屆政府改善。

梁熙：理解政府運作大半年才物色人選

民建聯衞生事務發言人、立法會議員梁熙接受本報查詢時稱，理解和支持現屆政府運作大半年才物色到合適人選，出任醫務衞生局局長政治助理一職，形容政府在過去首要任務是應對好肆虐本港的疫情，待疫情常態化才物色和進行應聘、審查等工作，謹慎對待、採取寧缺勿濫的態度對待是完全正確。他透露，以往與醫務衞生局接觸時，有重要求助便要直接與副局長李夏茵商討，但始終有政治助理向局長幫忙轉達或解決問題，禮節上才更合適。梁熙相信，醫衞局政治助理「埋班」後，議員與局方的溝通及合作將更暢順、完整。