醫專今季推出預設醫療指示醫生實務指引　學院將改用能力為本醫學教育

涵蓋「預設醫療指示」和「不作心肺復甦術命令」的《維持生命治療的預作決定條例草案》明年5月生效，香港醫學專科學院今年首季將推出「最佳實踐指引」，透過列舉案例場景和常見問題，為醫生提供實務指引和解釋條例，在條例生效前亦會舉辦3場研討會。 醫專「預設醫療指示專責小組」召集人謝文華在傳媒午宴稱，政府稍後公布的預設醫療指示(AMD)細節操作較複雜，希望透過指引讓醫生熟悉AMD法定表格、學懂評估AMD的有效和適用性等。她透露，首階段以紙本形式簽署的AMD，會鼓勵市民上傳副本至醫健通存檔，下一階段會發展至醫健通電子簽署文件。當醫健通和醫管局的臨床醫療資訊管理系統知悉病人有簽署AMD，便會在系統上以紅色旗幟標示，系統會每小時同步一次，「幾乎等於實時。」

與病人商討簽署AMD也需培訓 謝文華提到，法律上醫生沒有責任主動了解病人有否簽署AMD，當醫生合理且誠實地相信病人有AMD時，進行心肺復甦術等治療時不會有法律責任，但提醒醫生要清楚記錄當刻決定治療與否的過程。另外，她指出醫生與病人和家屬的溝通過程也要培訓，加上團隊建議病人簽署AMD前需要經過多次商討，「唔係一次討論就逼病人簽」，又說相關責任並非全部由醫生負起，「社工家訪嘅時候都可以同病人再傾。」 能力為本教育盼加強學員導師溝通 另外，新任醫專主席李錦滔在同一場合稱，擁有專科資格的醫生不代表「識教人」，未來將加強導師培訓發展、檢視和更新培訓與評核標準及程序等。他提到，醫專轄下各個學院將逐步改用「以能力為本的醫學教育」，取代傳統的醫學教育並統一各學院培訓模式，以加強在職培訓。他指新方式有別於過往單次評核模式，將會以電話電子應用程式加強學員與導師、學院之間的溝通，紀錄學習過程和找出缺失，同時會透過「直接觀察手術技能」和從情景案例討論不同病患中學習，如觀察醫生如何為肺積水病人抽肺水、處理麻醉程序等。

醫專現時有約2,800名學員和約3,500名導師，李錦滔希望透過「以能力為本的醫學教育」，提升專科醫生為他人培訓的能力，構建教育者的專業身分和誠信、培訓更優秀導師以確保高質素教育，從而最終改善醫療服務和病人護理，又說相關教育設計會以證據為本設計課程、採取實踐與應用的體驗式教學，以及提供回饋和思考的機會。