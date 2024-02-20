醫專評核專科醫生擬改「能力為本」模式　強調無考慮縮短6年培訓期

專科醫生資格現時由香港醫學專科學院評核及頒授，醫專計劃跟隨國際趨勢，把各分科學院的培訓課程改為能力為本的醫學培訓模式，強調不希望只是靠一個考試去決定學員能力，而是在工作環境上看其能力和表現，但暫時未有考慮縮短專科醫生6年的培訓期。

香港醫學專科學院主席梁嘉傑表示，過去專科醫生需要接受6年培訓和進行一定的實習，再通過考試才能獲得資格，但每名醫生學習速度不一，若單靠一次考試決定是否為適合的專科醫生，或未能全面評核醫生本身的技能和知識。他表示，新模式會評核醫生能否在臨床工作環境做到特定診症，又稱考試能力未必與其自身能力完全掛鈎，「有啲人考試叻啲，有啲人唔係一定好叻。」

梁嘉傑續說，很多擔任導師的醫生未必熟習新模式，醫專將來也會在師資發展方面做一些功夫，以配合新的培訓模式為學員評核，形容這是未來5年、10年的工作，希望在每個專科學院都做到改變，認為這有助加強培訓和評審水準。

不希望單靠一次考試評估能力

醫專教育及考試事務副主席李錦滔補充，醫專現不希望單靠一次中期試或畢業試評估醫生的能力，期望培訓導師可將工作環境能力為本的模式，作為長期評估準則，與全世界教育接軌和同步。醫專轄下部分學院已改用新模式數年，不過，他強調接受培訓時間本身有作用，6年時間可讓醫生接觸到一定數目病人，有助他日後成為專科醫生的經歷，故此未曾想過縮短6年的培訓。