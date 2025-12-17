醫局加人手應付急症室加價 新舊收費交接期彈性處理

公營醫療收費改革即將實施，其中急症室緊急、次緊急和非緊急病人的收費會增至400元。在新安排生效前夕，醫管局會在急症室加派人手，亦會彈性容許部分凌晨零時後才完成登記的病人繳交舊收費。當局強調，護士站會按科學和客觀數據為病人分流類別，如有需要病人可再次要求評估病情。

首階段公營醫療收費改革將在兩周後、明年1月1日實施，當中急症室收費將由現時劃一180元，改為緊急、次緊急和非緊急增至400元，危殆和危急免費。當局預計在新收費生效前夕會有較多病人「衝閘」，各急症室醫院在除夕至1月初會調派更多人手，處理查詢或不可預見情況。醫管局總行政經理(感染及應急事務)袁卓斌稱，考慮到部分病人在加價前已抵達醫院範圍，或因登記需時導致凌晨零時後才完成，前線醫護屆時在新舊收費交接期會彈性處理，收取病人原有收費。