醫局澄清藥物處方維持24周 政府續推動公私營夜診

公營醫療收費改革明年推行，醫務衛生局長盧寵茂期望，今次急症室調整收費可分流到更多病人，又稱會繼續推動醫管局和私營夜診服務。改革同時把家庭醫學和專科門診的藥物收費計算單位，由以往最多16周縮短至4周，醫管局澄清每次派藥分量仍維持最多24周。

急症室、普通科門診和專科門診等明年1月1日起加價，同日起醫管局會放寬醫療費用減免機制。盧寵茂指，會繼續推動醫管局和私家醫生夜診和長假期服務，提到醫管局在過去的流感季節和長假期前後均有加強服務，但認為如果純粹增加夜診而急症室不加價，市民仍不會使用私營夜診，反之若只調整收費而不加夜診，市民將欠缺選擇，因此需要「兩條腿走路」。