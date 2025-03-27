醫局澄清藥物處方維持24周 政府續推動公私營夜診

公營醫療收費改革明年推行，醫務衛生局長盧寵茂期望，今次急症室調整收費可分流到更多病人，又稱會繼續推動醫管局和私營夜診服務。改革同時把家庭醫學和專科門診的藥物收費計算單位，由以往最多16周縮短至4周，醫管局澄清每次派藥分量仍維持最多24周。
急症室、普通科門診和專科門診等明年1月1日起加價，同日起醫管局會放寬醫療費用減免機制。盧寵茂指，會繼續推動醫管局和私家醫生夜診和長假期服務，提到醫管局在過去的流感季節和長假期前後均有加強服務，但認為如果純粹增加夜診而急症室不加價，市民仍不會使用私營夜診，反之若只調整收費而不加夜診，市民將欠缺選擇，因此需要「兩條腿走路」。
盧寵茂又說，急症室400元的新收費仍與私營市場有很大差距，不認為會因而推高私營收費，「矮仔好難將高佬推到更加高。」改革方案下，專科門診和家庭醫學門診的處方藥物，將分別加至20元和5元，並縮短計算周期至最多4周。醫管局行政總裁高拔陞澄清，最多4周是關於費用計算，藥物處方分量目前仍維持最多24周，又說過往派16周藥物時，也有病人好轉後仍因藥平而照樣取藥。
擴大受惠後將審視處理申請人手
改革方案亦會改良或新增3項醫療保障措施，包括放寬醫療費用減免機制的收入及資產限額、修訂「家庭」定義、延長未滿65歲有限期醫療費用減免有效期等，以及加強自費藥物或醫療項目安全網。醫管局總行政經理(專職醫療)潘綺紅相信，受惠範圍擴闊後申請量會增加，當局會按情況審視人手配對，又說明年第二至三季會推出費用減免網上申請。