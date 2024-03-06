醫局病人數據助61項科研 來季簡化審批盼增競爭

公營醫療現服務全港近九成病人，負責營運的醫管局擁有約55億條數據，醫管局2018年成立數據實驗室後，將20萬名病人數據以隨機抽取及匿名方式，開放予本地大學和科學園部分初創企業用作科研。醫管局指，至今已有61項研究有成果。

在已完成的科研成果中，醫管局把人工智能識別髖關節骨折應用於臨床服務，研究團隊當時利用100萬張X光片，訓練AI協助醫生鑑別髖關節情況，截至去年底已在急症室審視逾7.3萬張X光片，準確度達96%，助醫生早識別髖骨折病患。醫管局高級系統經理李璧堅指，當局有積極引入科研成果到臨床服務，惟過程除考慮技術還要檢視醫療流程和須認證成果，又透露正探討將涉及乙肝和預測心臟病風險的研究，用於臨床服務。